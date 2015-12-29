Новости Беларуси. Белорусские правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы с 31 декабря. В таком режиме милиция будет работать до 1 января включительно.

Эта мера направлена на повышение безопасности. Места проведения новогодних мероприятий традиционно будут оцеплены, а войти можно будет через специальные пункты после проверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел:

Все места проведения массовых мероприятий будут предварительно досмотрены саперно-пиротехническими группами, обеспечено оцепление с использованием турникетов, выставлены контрольно-пропускные пункты, где будут проводиться досмотровые мероприятия. Все контрольно-пропускные пункты и сама зона проведения мероприятий будет просматриваться с использованием систем видеонаблюдения. Фиксироваться факты нарушения общественного порядка. Будет обеспечено незамедлительное реагирование на какие-либо правонарушения.