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Белорусские правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы с 31 декабря

29 декабря 2015 10:28
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы с 31 декабря. В таком режиме милиция будет работать до 1 января включительно.

Эта мера направлена на повышение безопасности. Места проведения новогодних мероприятий традиционно будут оцеплены, а войти можно будет через специальные пункты после проверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел:
Все места проведения массовых мероприятий будут предварительно досмотрены саперно-пиротехническими группами, обеспечено оцепление с использованием турникетов, выставлены контрольно-пропускные пункты, где будут проводиться досмотровые мероприятия. Все контрольно-пропускные пункты и сама зона проведения мероприятий будет просматриваться с использованием систем видеонаблюдения. Фиксироваться факты нарушения общественного порядка. Будет обеспечено незамедлительное реагирование на какие-либо правонарушения.

# общество # Милиция Беларуси # Владимир Станилевич

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