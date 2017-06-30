20 тысяч верующих соберутся на Будсловском фэсте

Новости Беларуси. Агрогородок Будслав готовится принять около 20 тысяч верующих со всего мира, которые приедут, чтобы поклониться чудесной иконе Божьей Матери Будславской в знаменитом костеле бернардинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из самых почитаемых католических святынь Беларуси. Будславская икона прославилась многочисленными чудесами. Историки приводят тот факт, что во время Великой Отечественной войны через Будслав трижды проходила линия фронта, но ни одна бомба не упала на храм – чудом сохранились и костел, и знаменитая икона.