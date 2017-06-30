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20 тысяч верующих соберутся на Будсловском фэсте

30 июня 2017 07:26
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Новости Беларуси. Агрогородок Будслав готовится принять около 20 тысяч верующих со всего мира, которые приедут, чтобы поклониться чудесной иконе Божьей Матери Будславской в знаменитом костеле бернардинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 тысяч верующих соберутся на Будсловском фэсте-1

Это одна из самых почитаемых католических святынь Беларуси. Будславская икона прославилась многочисленными чудесами. Историки приводят тот факт, что во время Великой Отечественной войны через Будслав трижды проходила линия фронта, но ни одна бомба не упала на храм – чудом сохранились и костел, и знаменитая икона.

20 тысяч верующих соберутся на Будсловском фэсте-4

30 июня в местном храме начнутся богослужения. Вблизи будет разбит палаточный городок и организована специальная программа.

# общество # Фотофакт # Историко-культурные ценности Беларуси

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