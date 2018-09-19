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20 сентября движение трамваев по Логойскому тракту закроют на час из-за следственного эксперимента

19 сентября 2018 19:35
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Новости Беларуси. 20 сентября с 15:00 до 16:00 движение трамваев по Логойскому тракту будет ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

20 сентября движение трамваев по Логойскому тракту закроют на час из-за следственного эксперимента-1

Здесь пройдет следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП, которое случилось в конце мая. Тогда 10-летняя девочка получила серьезные травмы в результате наезда на нее трамвая. На время ограничения движения вместо трамваев в Зеленый Луг и обратно пассажиров доставят временные автобусы.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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