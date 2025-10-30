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20 ноября в Беларуси пройдёт Витебский логистический форум

30 октября 2025 11:03
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В условиях не стабильной ситуации на границах, блокировки транспорта на рубежах – перед международными перевозчиками возникли новые вызовы. Как Беларусь и Россия могут им противостоять, будут обсуждать в Витебске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 ноября в Беларуси пройдёт Витебский логистический форум-2

20 ноября там пройдет логистический форум. Его уже поддержали Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков, а также крупные логистические операторы нашей страны, среди которых «Белтаможсервис», БЖД, «Белавиа». Ожидается, что своим опытом поделятся более 20 спикеров из нашей страны и России. На полях форума будут говорить о тенденциях развития перевозок.

20 ноября в Беларуси пройдёт Витебский логистический форум-4

Наталья Воробьева, генеральный директор витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Витебск – это крупный транспортный узел на северо-востоке Беларуси, конечно, логистический, промышленный центр. Предприятия Витебской области на сегодня сотрудничают с более 107 странами. Сам форум рассчитан на целый день – 20 ноября. Старт в 10:00 часов, окончание в 16:00. Специально для форума создан сайт, на котором нужно зарегистрироваться для участия.

Форум соберет практиков. Это не только логисты, но и представители промышленных предприятий, а также юристы. Всем вместе предстоит выстроить оптимальные маршруты перевозок с минимальными финансовыми потерями.

# Торговля

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