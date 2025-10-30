Людовик Руайе, поверенный в делах Франции в Беларуси:

У нас каждый год этот разговор. Это для меня последний, кстати.

– Давайте уже, наконец, поговорим нормально, а то я каждый раз не могу получить…

– Да-да-да, мы уже говорили нормально. Вам не скучно просто повторять каждый год такое? Нам...

– Конечно, нам нескучно по причине того, что вы всегда молчите.

– Мы не молчим, вы не можете с нами встретиться везде? Мы здесь, мы в Хатыни.

– На границе с Евросоюзом за этот год было выброшено 78 тел беженцев. Это ужасно.

– Ну да, ну почему они здесь? Как они сюда попали?

– Ну а как они сюда попали? Может ответите?

– Ну я не знаю, откуда они.

– Это же ваши европейские пограничники?

– О чем вы говорите? Я не понял, извините. Эти мигранты, которые у вас тут...

– Они хотят помощи и вместо этого получают жестокую смерть.

– Они откуда?

– Из разных стран.

– Хорошо, но как они в Беларусь попали?

– Так они попали в Беларусь из-за жестокой политики, которую проводит Евросоюз?

– Да-да-да, они попали в Беларусь. Нет, что вы говорите?

– То есть я не то говорю?

– Нет. Мы с вами никак не можем понять друг друга.

– Почему вас не видно на возложениях героям – освободителям Беларуси?

– Кого не видно? Когда? Скажите, когда? Когда? Мы везде. Мы везде. Вы нас видите или просто вы нас игнорируете? Мы везде. Каждый раз, каждый год.

– Сносят памятники героям-освободителям.

– Да, они сейчас освобождали Европу.

– Французы ничего не сносят, наоборот.