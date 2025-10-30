Спектакль под прицелом камер – евродипломаты посетили урочище Куропаты
Представители западных дипмиссий сегодня, 30 октября, снова устроили политический спектакль, местом перформанса стали Куропаты. Такие визиты для отдельных представителей европейских государств – уже классика жанра. Площадкой для выгула евродипломатов урочище становится не в первый раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фото с имитацией бурной деятельности, как всегда, отправятся в отчеты выше. Что иначе как оскорблением памяти назвать сложно. Но красных линий для западных элит, видимо, не существует. В таком широком составе послов не застать на официальных мероприятиях, что неудивительно. Евродипломаты действуют очень избирательно, появляясь лишь там, где это выгодно: и в политическом, и экономическом смыслах. Многие годы сохраняется и тактика в общении с журналистами. Вопросов задали много. А ответов так и не получили.
Чему посвящена сегодняшняя акция? Память кого вы сегодня чтите?
Как вы считаете, может быть, стоит начать диалог с нами вместо проведения подобного рода акций?
Евросоюз продолжает вводить новые пакеты санкций, продолжается такая политика по отношению к нашим гражданам. Как вы считаете, насколько это гуманно? Может, уже стоит приступить к разговору, к диалогу наших стран? Как поступает, например, Словакия и приближается к здравому рассудку Венгрия.
Евродипломатов мало волновали вопросы беспрецедентных санкций, необоснованного закрытия границ, попыток террористических актов. И это в то время, когда антикризисная и миграционная политика Евросоюза превращается в антигуманную. Тому пример – зверски убитые беженцы на границе с ЕС.
Людовик Руайе, поверенный в делах Франции в Беларуси:
У нас каждый год этот разговор. Это для меня последний, кстати.
– Давайте уже, наконец, поговорим нормально, а то я каждый раз не могу получить…
– Да-да-да, мы уже говорили нормально. Вам не скучно просто повторять каждый год такое? Нам...
– Конечно, нам нескучно по причине того, что вы всегда молчите.
– Мы не молчим, вы не можете с нами встретиться везде? Мы здесь, мы в Хатыни.
– На границе с Евросоюзом за этот год было выброшено 78 тел беженцев. Это ужасно.
– Ну да, ну почему они здесь? Как они сюда попали?
– Ну а как они сюда попали? Может ответите?
– Ну я не знаю, откуда они.
– Это же ваши европейские пограничники?
– О чем вы говорите? Я не понял, извините. Эти мигранты, которые у вас тут...
– Они хотят помощи и вместо этого получают жестокую смерть.
– Они откуда?
– Из разных стран.
– Хорошо, но как они в Беларусь попали?
– Так они попали в Беларусь из-за жестокой политики, которую проводит Евросоюз?
– Да-да-да, они попали в Беларусь. Нет, что вы говорите?
– То есть я не то говорю?
– Нет. Мы с вами никак не можем понять друг друга.
– Почему вас не видно на возложениях героям – освободителям Беларуси?
– Кого не видно? Когда? Скажите, когда? Когда? Мы везде. Мы везде. Вы нас видите или просто вы нас игнорируете? Мы везде. Каждый раз, каждый год.
– Сносят памятники героям-освободителям.
– Да, они сейчас освобождали Европу.
– Французы ничего не сносят, наоборот.
За последние три года в Евросоюзе демонтировали около 300 монументов, посвященных советским воинам. Во Франции даже плакаты, напоминающие о подвигах солдат в годы Второй мировой войны, оказались под запретом. За публичное размещение такой информации может последовать наказание в виде 15 лет лишения свободы. Европолитики активно стремятся переписать историю, отдавая предпочтение фальсификациям и громким заявлениям, вместо того чтобы признавать и чтить настоящее прошлое.