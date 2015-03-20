20 марта в 13:06 белорусы наблюдали солнечное затмение

Новости Беларуси. Необычное астрономическое явление смогут увидеть жители Беларуси сегодня, 20 марта в день весеннего равноденствия, когда день и ночь почти равны по времени.

На территории нашей страны можно будет наблюдать за частичным солнечным затмением.

Специалисты Минского планетария (в комментарии «КП в Беларуси»):

Ожидается, что Солнце скроется за Луной на 70%. Начало события - в 11.57, окончание в 14.15. Но максимальное перекрытие солнечного диска в Минске можно будет наблюдать в 13.06, и продлится оно всего 2 минуты, 50 секунд.

Больше повезло жителям северных регионов России, Великобритании и Скандинавии – там луна закроет солнце примерно на 90%.

А вот в эпицентре солнечного затмения окажется город Баренцбург в Норвегии.

Туристы заранее забронировали там все отели и хостелы.

Понаблюдать за этим природным явлением в Минске можно будет из обсерватории при Минском планетарии в порядке живой очереди с 12:00 до 14:00.

Все, кто рискнет смотреть на солнечное затмение невооруженным глазом - рискуют серьезно повредить зрение. Солнечный свет настолько агрессивный, что защитой могут быть только мощные светофильтры, либо народные методы: например, старые дискеты или закопченное стекло.

Ни в коем случае не стоит надеяться на обычные солнечные очки!

Они помогают расслабить глаза на улице в солнечный день, но их стёкла не годятся для прямого наблюдения за Солнцем. Лучше всего подойдет маска или очки, которые в работе используют сварщики.

Солнечное затмение 20 марта 2015 года станет одним из самых крупных за последние 16 лет.

Последний раз такое явление наблюдали в августе 1999 года, а следующее подобное затмение произойдёт лишь в 2033 году.

Правда, в 2015 году астрономические сюрпризы еще будут: 4 апреля тень Земли полностью скроет Луну (лунное затмение) на 12 минут, а 28 сентября больше, чем на час. При этом разглядеть лунный диск в небе будет можно. Атмосфера будет отражать солнечные лучи, и Луна превратится в матовый красный шар.

Напомним, о солнечном затмении 20 марта и других небесных явлениях в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассказал Александр Шимбалёв, старший преподаватель астрономии кафедры методики преподавания физики физического факультета Белорусского государственного педагогического университета.