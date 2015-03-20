20 марта минчане наблюдали солнечное затмение. Следующее произойдет в 2033 году

Новости Беларуси. Весеннее солнечное затмение. Его активную фазу могут наблюдать белорусы.

Смотреть на солнце невооруженным глазом опасно. Надежнее это делать рядом с профессионалами и пользуясь телескопом. Принадлежащий обсерватории БГУ разместили во внутреннем дворике университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты:

Это очень интересно для меня. Бывает такое очень редко, интересно посмотреть. Даже пару сорвали у себя на факультете, чтобы прийти сюда и посмотреть через телескоп, через дискеты.

Мы смотрели через пленку, через воздушный шарик на солнечное затмение.

Нечаста такое ўбачыш. І вось, мы тут. І, шчыра кажучы, гэта вельмі дзіўна.

Тем, кто 20 марта пропустит редкое астрономическое явление, придется ждать достаточно долго.

Ближайшее солнечное затмение на территории Беларуси можно будет наблюдать в 2033 году.

А 20 марта закончится в 14.15 по минскому времени.