Галина Шкляр, директор Минского государственного Дворца детей и молодежи на СТВ

Галина Шкляр, директор Минского государственного дворца детей и молодёжи:

В период каникул учебный процесс у нас ведется очень демократично. Наши дети могут прийти с друзьями. Если есть свободное место в аудитории, то могут прийти вместе с ними мама, папа, бабушка, дедушка… Дворец молодежи – это не только занятие в кружках, это еще и огромная система различных акций и соревнований на все случаи жизни. Начиная от самых маленьких детей дошкольного возраста и заканчивая старшеклассниками, которые могут не только развлекаться, но и почерпнуть для себя что-то полезно и интересное. Мы стремимся к тому, чтобы Дворец детей и молодёжи был теплым, уютным и привлекательным домом для детей.

Сейчас ребёнка трудно оторвать от компьютера. Как Вы сражаетесь с этой «напастью»?

Галина Шкляр, директор Минского государственного дворца детей и молодёжи:

Когда родители приводят своих детей в Дворец детей и молодёжи, у детишек распахиваются глаза от восторга. У нас около 300 различных образовательных программ. И поэтому многие родители очень довольны тем, что у ребенка возникает огромное желание заниматься каким-то прикладным творчеством, хореографией, вокалом. Компьютер служит только инструментом для получения знаний, и ребёнок пользуется им только при необходимости.