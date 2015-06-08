20-летний «живой Кен», потративший 50 тысяч долларов на пластические операции, умер в Бразилии

Новости Бразилии. Причиной смерти 20-летнего юноши стали осложнения, возникшие на фоне онкологического заболевания. Кенсо Сантибаньес был известен миру как «живой Кен».

Сантибаньес начал карьеру модели, когда ему было 15 лет. Он стал участвовать в конкурсах красоты. Тогда же, пять лет назад, поклонники сказали ему, что он похож на куклу Кена. Молодой человек решил усилить это сходство, прибегнув к помощи пластической хирургии.

Кенсо перенес четыре операции на подбородке, также он подкорректировал нос и челюсть. Вставил силиконовые грудные импланты, чтобы придать телу рельефность.

Чтобы стать похожим на бойфренда куклы Барби, Кенсо потратил около 50 тысяч долларов.

О страшной болезни Кенсо узнал в конце прошлого года. Тогда же он начал курс химиотерапии. Как сообщает местная пресса, причиной смерти стали осложнения, возникшие в связи с заболеванием. В какой-то момент у Сантибаньеса развилась бактериальная пневмония.