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20-летний «живой Кен», потративший 50 тысяч долларов на пластические операции, умер в Бразилии

08 июня 2015 14:37
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Новости Бразилии. Причиной смерти 20-летнего юноши стали осложнения, возникшие на фоне онкологического заболевания. Кенсо Сантибаньес был известен миру как «живой Кен».

20-летний «живой Кен», потративший 50 тысяч долларов на пластические операции, умер в Бразилии -1

Сантибаньес начал карьеру модели, когда ему было 15 лет. Он стал участвовать в конкурсах красоты. Тогда же, пять лет назад, поклонники сказали ему, что он похож на куклу Кена. Молодой человек решил усилить это сходство, прибегнув к помощи пластической хирургии.

Кенсо перенес четыре операции на подбородке, также он подкорректировал нос и челюсть. Вставил силиконовые грудные импланты, чтобы придать телу рельефность.

Чтобы стать похожим на бойфренда куклы Барби, Кенсо потратил около 50 тысяч долларов.

О страшной болезни Кенсо узнал в конце прошлого года. Тогда же он начал курс химиотерапии. Как сообщает местная пресса, причиной смерти стали осложнения, возникшие в связи с заболеванием. В какой-то момент у Сантибаньеса развилась бактериальная пневмония.

20-летний «живой Кен», потративший 50 тысяч долларов на пластические операции, умер в Бразилии -4



Юноша мечтал сняться в одном фильме вместе с украинской живой Барби – Валерией Лукьяновой. Однако болезнь внесла коррективы в его планы.  

Заболев, Кенсо Сантибаньес признавался, что, если выздоровеет, больше никогда не будет прибегать к пластической хирургии.

Чем может обернуться пластика для вашего здоровья? Непридуманные шокирующие истории здесь.

# общество # Красота # Фотофакт # Пластическая хирургия # Кенсо Сантибаньес

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