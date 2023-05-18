Католики празднуют Вознесение Господне

Он всегда приходится на сороковой день после Пасхи и напоминает о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о его обещании о втором пришествии. По евангельскому преданию, в этот день завершилось земное служение Спасителя. Он в последний раз явился своим ученикам, благословил их и вознесся на небо. Для наглядного представления этого события в некоторых костелах статую Христа поднимают до самого потолка.