20 человек на место: какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов в этом году?

Новости Беларуси. Анализ говорящих цифр. Конкурсы при поступлении в белорусские вузы, ведь именно они, негласно, главный критерий популярности той или иной профессии. И что любопытно, на некогда популярных специальностях нынче недобор и наоборот, аутсайдеры, скажем, 90-х сегодня набирают вес, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Каждому времени своя мода на профессии. 50-е – бум строителей и геологов. В 60-е все грезят небом и космосом. Впрочем, высший пилотаж для многих в советские годы – нархоз. Василий Бондарик – декан в БГУИРе. А это тот самый факультет, только назывался тогда по-другому, на который сам поступал в 83-м. Эра первых ЭВМ.

Василий Бондарик, декан факультета непрерывного и дистанционного обучения Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

У меня из класса человек 10 из 30 поступили в БГУИР на различные факультеты и специальности.

Искусственный интеллект и геймдизайн. Новые специальности абитуриентам 80-х показались бы научной фантастикой. Вуз поспевает за стремительным развитием информационных технологий. Желающих учиться год от года только больше. Университет открыл для себя и Америку. Первые белорусские дипломы получат в этом году студенты в США.

А это экзамен для самих преподавателей – ведут занятия дистанционно, на английском, на уровне западных вузов.

Василий Бондарик, декан факультета непрерывного и дистанционного обучения Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

У нас есть филиал кафедры в Чикаго. Используются различные информационно-коммуникационные технологии, наши преподаватели консультируют и проводят текущую аттестацию этих студентов.

Но самая популярная специальность – программист.

Павел Кацкель, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Сейчас это нужная профессия, высокооплачиваемая. Хотелось бы, конечно, в Парке высоких технологий поработать.

А сегодня о камне преткновения на пути в профессию приходится рассуждать. В этом году гранит науки на геофаке не прельщал абитуриентов. Странствия за запахом тайги и посиделки под бардовские песни у костра остались в советском прошлом. Романтический ореол развеял прагматичный подход.

Михаил Брилевский, заместитель декана географического факультета Белорусского государственного университета:

Сейчас на первый план выходит вопрос: а сколько мы будем зарабатывать? На геоэкологию в какой-то год был самый высокий конкурс, тогда она была востребована, было большое количество международных проектов. А в настоящее время престиж геоэкологии снизился. В целом, в мире естественно-научное образование сдает позиции гуманитарному.

Психолог, логопед – одни из самых популярных специальностей педуниверситета. Но не по всем факультетам раньше обходилось без допнабора. Впрочем, вуз не прочь и поконкурировать за достойных абитуриентов.

Сергей Василец, декан физико-математического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

В этом году порядка тысячи персональных приглашений получили медалисты и призеры олимпиад. Это ребята, которые могли поступать без экзаменов. Невостребованных специальностей у нас нет. Система образования страны нуждается в педагогах.

В 90-е вузы начали массово «штамповать» юристов и экономистов. Идти на эти специальности было модно еще до недавнего времени. Но рынок труда пресытился, те же IT-шники сейчас более востребованы. Однако для кого юриспруденция призвание, за право изучать право надо побороться. Планы наборов сократились, беспрецедентный конкурс в Гомеле: 20 человек на место.

Дмитрий Ходанович, ответственный секретарь приемной комиссии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

Бюджетом выделено только 2 места. Поскольку 40 абитуриентов подавали документы, то такой конкур организовался.

Надежа Денисенко, студентка Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

Это важная профессия, так как она связана с помощью людям в правовых вопросах.

35% абитуриентов по-прежнему выбирают этот профиль. Едут даже из-за рубежа.

Розныяз Розыев, абитуриент Белорусского государственного университета (Туркменистан):

Поступил на юридический факультет. Хочу быть прокурором. Много друзей здесь учится, они сказали, что образование в Беларуси отличное.

Но и те, в чьих руках прогресс технический, сегодня четверть студентов. Такие кадры – будущее экономики. Ставки на них делают во всем мире. Только готовить умеют не везде.

Александр Баханович, проректор Белорусского национального технического университета:

Во многих ведущих европейских вузах фактически нет подготовки конструкторской. В основном готовят эксплуатационщиков. Сегодня у ребят большой интерес к конструкторским специальностям. Поэтому кто будет создавать новую технику, тот будет конкурентоспособным завтра.

Александр после школы успел поработать и отслужить в армии. По всем фронтам взялся за подготовку к поступлению, когда узнал, что в БНТУ начали готовить специалистов для Белорусской АЭС.

Александр Спасоевич, студент Белорусского национального технического университета:

С детства интересовала энергетика, такая мощь. Для нашей страны это стратегически важная отрасль

Есть и те специальности, что востребованы вне времени. Кстати, в медуниверситете самой возрастной абитуриентке этого набора 53 года. Но и не только временных границ нет, чтобы овладеть профессией мечты.

Мохаммад Гасеми, абитуриент Белорусского государственного университета (Иран):

Я приехал в Беларусь, потому что тут очень качественное медицинское образование. А быть доктором – моя мечта с детства. Хочу помогать людям.

Критерии выбора у каждого свои. Но наших героев объединяет одно – все они знают, чего хотят и как получить работу мечты. Ведь сейчас выбирали не просто вуз, а профессиональное будущее.