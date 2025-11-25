Компенсация за аренду жилья и выплаты после армии. Узнали, чем помогают молодёжи на ММЗ им. С.И. Вавилова

Механический завод имени Вавилова – предприятие с богатой историей. Сегодня это современное многопрофильное производство, которое занимается разработкой и выпуском самой разной продукции. От оптико-электронных и механических систем до индивидуальных приборов учета газа, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Коллектив завода – это около 2 400 человек, каждый четвертый – молодежь. Только в 2025 году команда пополнилась еще 130 молодыми специалистами, а закрепляемость кадров здесь около 70 % за последние пять лет. Секрет успеха – в комплексной и продуманной системе поддержки.

Иван Гулецкий, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:

На предприятии предусмотрена компенсация за съем арендного жилья – это 8 базовых величин для холостых ребят, 10 – для женатых и 15, если они оба женаты и работают у нас на предприятии. Также у нас есть компенсация за общежитие в зависимости от квадратных метров. Ребята многие возвращаются из армии, что является хорошим показателем. Тоже мы им помогаем в этом плане финансово. Порядка 45 базовых величин мы им выплачиваем. 5 базовых величин при увольнении в армию, 40 – в течение года после возвращения.



История инженера-технолога Александра Босякова – прямое подтверждение эффективности этого подхода. Парень пришел на завод в 2022 году, спустя несколько месяцев ушел в армию. А летом прошлого года вернулся, раздумий о том, чтобы сменить работу, не было. Признается, предприятие хорошее, коллектив дружный и зарплата привлекательная.