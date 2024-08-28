2 сентября в Минской области пройдут торжественные линейки – 16,5 тыс. первоклассников сядут за парты

Торжественные церемонии, приуроченные ко Дню знаний, в Минской области пройдут 2 сентября. В новом учебном году впервые за парты сядут 16,5 тысячи первоклассников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школы и гимназии уже готовы встречать учащихся. Все учреждения получили паспорта готовности. Сейчас преподаватели разрабатывают концепцию и программу торжественных линеек, тематически оформляют кабинеты. Ко встрече со школьниками готовятся и молодые специалисты. Так, в Жодино на свое первое рабочее место в учебные заведения пришли свыше 40 молодых педагогов.

Ирина Дылевская, учитель иностранного языка средней школы № 8:

Я уверена, что у меня все получится. Я с нетерпением жду встречи с моими детьми, у которых я буду вести английский язык. Я считаю, что мы сможем подружиться.

Петр Мешок:

Я пойду в первый класс и познакомлюсь со своим первым учителем. Я буду стараться учиться, чтобы у меня были одни десятки.

Светлана Коротченя, директор средней школы № 8:

На торжественной линейке первоклассники проходят посвящение. Оно, конечно, в игровой форме. Совет старшеклассников и активисты Союза молодежи проносят игрушечных птиц. Это орел – символ силы, это попугай – символ творчества. И это сова – символ мудрости. И они гладят этих птиц для того, чтобы на протяжении всех 11 лет эти качества присутствовали у них.