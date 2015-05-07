2 дня до Великой Победы: 7 мая 45-го в Реймсе был подписан акт о капитуляции Германии

Новости Беларуси. 2 дня до Великой Победы! Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 7 мая 45-го в Реймсе был подписан акт о капитуляции Германии. В этот же день войска 1-ого Белорусского фронта вышли на реку Эльба и с боями заняли города Цербст и Гентин, а войска 1-го Украинского полностью овладели городом и крепостью Бреслау.

Тем временем в освобожденной Беларуси активно отстраивают разрушенные войной деревни и города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.