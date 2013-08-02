Крест Андрея Первозванного покинул Минск

Новости Беларуси. Пребывание одной из самых почитаемых христианских святынь на белорусской земле завершилось. Крест Андрея Первозванного в полдень покинул Минск. За то время, что православная реликвия находилась в приходе Всех Святых, к ней смогли приложиться сотни тысяч верующих со всех уголков страны, а также паломники из соседних государств.

Крест, на котором по преданию был распят Апостол Андрей, был привезен вечером 28 июля. Пребывание святыни в Беларуси было приурочено к 1025-летию Крещения Руси. До этого она побывала в Москве, городах Подмосковья, Санкт-Петербурге, Севастополе и Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане:

Сюда приехали провожать. Слава Богу, благодарим Господа, что послал нам такую милость.

Ощущения необъяснимые, как будто сошла какая-то благодать Господня.

Я приложилась дважды к Кресту, я приложилась с большим удовольствием, потому что в душе великую веру имею.

Я считаю, что должны были все приложиться, но не у всех, наверное, хватило времени. Даже побывши в этой ауре, мы получаем большую благодать от всего этого мира.

Это святыня, к которой можно обратиться с любой просьбой. Мы надеемся на то, что наша просьба будет услышана, Господь нам поможет.