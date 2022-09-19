19 сентября – День рождения смайлика. Чем ещё известна эта дата в истории?

День рождения смайлика

19 сентября отмечается необычный праздник – День рождения смайлика. Ровно 40 лет назад, 19 сентября 1982 года, профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку – для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. За 40 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество символов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску. Смайлики помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции. 19 сентября 1888 года прошел первый в истории конкурс красоты

19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финале приняла участие 21 претендентка, а отбирались девушки в финальную часть по фотографиям, присланным в адрес жюри. Мероприятие проходило чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже. Все мужчины, присутствовавшие на конкурсе, были одеты во фраки, а женщины – в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 000 франков.

19 сентября 1952 года первая очередь троллейбусной линии от пассажирского вокзала до Круглой площади вступила в строй. Ее общая протяженность по маршрутному кольцу составила более шести километров. В день открытия в рейс вышли пять машин. Самый первый водитель минского троллейбуса – Алексей Соколов – был торжественно награжден. Ему в конце рейса вручили ордер на новую квартиру. Сегодня в Минске крупнейшая троллейбусная сеть в мире по количеству маршрутов, вторая после пекинского троллейбуса по количеству машин, третья в мире по длине сети. Международный пиратский день