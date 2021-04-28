19-летняя белоруска делает уникальный сыр с голубой плесенью. Его покупают даже иностранцы

Новости Беларуси. Увеличение производства и экспорта продукции – такие задачи стоят перед молочными предприятиями Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Планы грандиозные. Это в свою очередь поможет получить прибыль, увеличится и зарплата работников. Кстати, многие предприятия сейчас активно включились в программу импортозамещения. Например, молодечненские переработчики. Местный молочный комбинат – единственный в Беларуси производитель сыра с голубой плесенью. Предприятие включает в себя три производственных участка. В одном из них, в деревне Нарочь Мядельского района, побывала Алеся Иванова. На производстве Валерия Волк работает мастером-сыроделом уже год. После окончания Пинского технологического колледжа приехала в деревню Нарочь по распределению. И работой довольна. Участвует в технологическом процессе изготовления сыра. В свои 19 знает идеальную формулу создания качественного продукта.

Валерия Волк, мастер-сыродел Нарочанского производственного участка:

Я принимаю уже пастеризованное молоко, которое поступает нам с хозяйств. Далее я его направляю на пастеризацию и в сыроизготовитель, где далее вношу закваски, плесень, хлористый кальций. И далее вносится сычужный фермент. После этого происходит сворачивание молока.

Далее образуется сырное зерно, которое подвергают термической обработке. Затем делают форму сыра и отправляют его в бродильную камеру. Там он находится сутки. После продукт направляют в рассол и солильное отделение, где ему нужно настояться три дня. Далее на сыре делают 53 прокола, чтобы прорастала плесень. И, наконец, завершающий этап – продукт отправляют настаиваться в специальные хранилища. Белорусский футболист профессионально разбирается в кефирах и йогуртах. Почему он устроился на молочное предприятие?

Алеся Иванова, корреспондент:

В этой камере примерно шесть тонн сыра. Хранится он при температуре 7-10 градусов тепла. На 15-20-е сутки на сыре проявляется голубая плесень. Дальше продукту нужно дозреть еще дней 10-20. После – поверхностная зачистка плесени и упаковка.

Не забывают на производстве и про контроль качества: отслеживают весь производственный процесс, проверяют сырье и готовый продукт.

Ирина Янковская, заместитель начальника по производству Нарочанского производственного участка:

Для этого сыра должно быть сыропригодное молоко хорошего качества – экстра. Молоко отбирается у нас со специальных ферм: идет лабораторный контроль, начиная от фермы – заканчивается у нас на производстве.

Нина Климович, контролер пищевой продукции сырьевой лаборатории:

Первый анализ у нас – антибиотики. Мы делаем соматические клетки, кислотность, плотность, группу чистоты, органолептические показатели и жир сырого молока. Потом сортируем, к какому сорту оно относится по разным показателям.

Всего на участке изготавливают четыре вида сыра с голубой плесенью. Производство запустили еще в 2012 году по программе импортозамещения. Начинали с 30 тонн сыра в месяц, сейчас производство увеличили вдвое. Есть на предприятии и цех стерилизованного молока, производят до 45 тонн.