19 февраля во всех районах Минска пройдёт профилактическая акция «Выездная поликлиника»

«Выездная поликлиника» – профилактическая акция пройдет 19 февраля во всех районах Минска. Основная цель – помочь людям преклонного возраста получить необходимые знания о своем здоровье, не посещая целенаправленно учреждения здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В территориальных центрах вести прием будут узкие специалисты, состоятся лекции и беседы, прозвучат ответы на интересующие пожилых пациентов вопросы. Также во время акции можно получить консультации о вакцинации и профилактике инфекций, болезнях суставов или травматизме. Здоровье нации – в особом приоритете. В Беларуси делается максимум возможного, чтобы не только успешно лечить людей, но и укреплять их здоровье.