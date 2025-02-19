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19 февраля во всех районах Минска пройдёт профилактическая акция «Выездная поликлиника»

19 февраля 2025 07:01
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«Выездная поликлиника» – профилактическая акция пройдет 19 февраля во всех районах Минска. Основная цель – помочь людям преклонного возраста получить необходимые знания о своем здоровье, не посещая целенаправленно учреждения здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 февраля во всех районах Минска пройдёт профилактическая акция «Выездная поликлиника»-2

В территориальных центрах вести прием будут узкие специалисты, состоятся лекции и беседы, прозвучат ответы на интересующие пожилых пациентов вопросы. Также во время акции можно получить консультации о вакцинации и профилактике инфекций, болезнях суставов или травматизме. Здоровье нации – в особом приоритете. В Беларуси делается максимум возможного, чтобы не только успешно лечить людей, но и укреплять их здоровье.

# Медицина

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