Азарёнок: сегодня звонят колокола, сияют купола и слепят черный глаз наших врагов. Они сгинут!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Осанна в вышних, благословен гряды во имя Господне!» – кричал народ, встречая в этот день Христа. И стелили пальмовые ветви под ноги ослику. Его встречали как Мессию, все знали, что он недавно воскресил Лазаря, что он накормил пятью хлебами целое поселение, что он воду превратил в вино, верили его слову и делу. Но недолго. Дальше фарисеи включили пиар-технологии. Царь-то ненастоящий, шут гороховый, да и только! И чего же такого бояться и чего же служить такому? Этот рад нам и сам мыть ноги и развлечь нас с забавной притчей, напоить нас вином холодным, теплым хлебушком накормить нас. Ну разве это Мессия? Мы ждем того, кто выполнит цели устойчивого развития. Кто даст нам ВВП, рестораны и развитие бизнеса. И гаремы всем. А он что-то про любовь какую-то толдычит, про духовность, про спасение. Ничего не понимаем. Царь-то ненастоящий. Где печать его, где указы? Где придворный палач? Где конюх? Где лакей? Где брадобрей? Может, нам объяснят на ухо? Может, кто-то ответит часом, где он держит своих наложниц, мы б отдали ему дочерей. Зачем нам такой? А ну-ка, давай его сюда! Где наши джинсы? Где наши рестораны? Где нормальная жизнь?

Григорий Азаренок:

И прошла всего неделя – у-хо-ди! Его будут бить цепями, его будут мучить, плевать в него, бросаться отходами на крестном пути. И на вопрос Пилата закричат: распни! Распни! Кровь его на нас и на детях наших! Потом снова били, потом издевательски надели терновый венец. Вот твоя корона, царь! Что, не можешь сойти с креста? Где твои легионы ангелов? Ничего не можешь? Слабак! И отрекутся все. И ученики отвернутся. Останутся только мытарь, блудница и мать. И разбойник на кресте. Так работает демократия. Будь проклята демократия. Демократия в аду. На небе царство. Вчера мы говорили о Дне космонавтики. Он совпал с Лазаревой субботой. Господь пришел к умершему четыре дня назад ученику. Естественно, уже вовсю действовало тление, ничто не могло вернуть его к жизни. На что Христос сказал «отоприте камень». И Лазарь вышел живой. Сколько по белому свету шатался, сколько ни убивался, восставал, как Лазарь. Из былинного пепла, и не только в твою субботу, даже если чудил, и сбивался с толку, даже если рвало на части, не по-детски крыло, и когда давали по морде, подрезали крылья, когда воровали душу, невзирая на все пропажи, я восставал из пепла и боролся дальше.