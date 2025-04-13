Азарёнок: сегодня звонят колокола, сияют купола и слепят черный глаз наших врагов. Они сгинут!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Осанна в вышних, благословен гряды во имя Господне!» – кричал народ, встречая в этот день Христа. И стелили пальмовые ветви под ноги ослику. Его встречали как Мессию, все знали, что он недавно воскресил Лазаря, что он накормил пятью хлебами целое поселение, что он воду превратил в вино, верили его слову и делу. Но недолго. Дальше фарисеи включили пиар-технологии.
Царь-то ненастоящий, шут гороховый, да и только! И чего же такого бояться и чего же служить такому? Этот рад нам и сам мыть ноги и развлечь нас с забавной притчей, напоить нас вином холодным, теплым хлебушком накормить нас. Ну разве это Мессия? Мы ждем того, кто выполнит цели устойчивого развития. Кто даст нам ВВП, рестораны и развитие бизнеса. И гаремы всем.
А он что-то про любовь какую-то толдычит, про духовность, про спасение. Ничего не понимаем. Царь-то ненастоящий. Где печать его, где указы? Где придворный палач? Где конюх? Где лакей? Где брадобрей? Может, нам объяснят на ухо? Может, кто-то ответит часом, где он держит своих наложниц, мы б отдали ему дочерей. Зачем нам такой? А ну-ка, давай его сюда! Где наши джинсы? Где наши рестораны? Где нормальная жизнь?
Григорий Азаренок:
И прошла всего неделя – у-хо-ди! Его будут бить цепями, его будут мучить, плевать в него, бросаться отходами на крестном пути. И на вопрос Пилата закричат: распни! Распни! Кровь его на нас и на детях наших! Потом снова били, потом издевательски надели терновый венец. Вот твоя корона, царь! Что, не можешь сойти с креста? Где твои легионы ангелов? Ничего не можешь? Слабак!
И отрекутся все. И ученики отвернутся. Останутся только мытарь, блудница и мать. И разбойник на кресте. Так работает демократия. Будь проклята демократия. Демократия в аду. На небе царство.
Вчера мы говорили о Дне космонавтики. Он совпал с Лазаревой субботой. Господь пришел к умершему четыре дня назад ученику. Естественно, уже вовсю действовало тление, ничто не могло вернуть его к жизни. На что Христос сказал «отоприте камень». И Лазарь вышел живой. Сколько по белому свету шатался, сколько ни убивался, восставал, как Лазарь. Из былинного пепла, и не только в твою субботу, даже если чудил, и сбивался с толку, даже если рвало на части, не по-детски крыло, и когда давали по морде, подрезали крылья, когда воровали душу, невзирая на все пропажи, я восставал из пепла и боролся дальше.
Григорий Азаренок:
Так наша Беларусь. Сколько ее сжигали, сколько уничтожали, сколько орд с Запада сюда шло, от Тевтонов до Гудериана, сколько раз мы сжигали все дотла – мы вставали! Нас вышвырнули из Советского Союза, нас продали с потрохами. Но пришел Александр Лукашенко и сказал: встань и иди. И Беларусь пошла. Запад живет по морали протестантской цивилизации. Почитайте об этом Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма».
Посмотрите, как пресс-секретарь Белого дома Левит молится перед пресс-брифингом. «Боже, Иисус, дай нам сил, знаний и способности донести наше слово. Получить удовольствие и не терять уверенности в тебе, Иисус. Аминь». Удовольствие они хотят. Удовольствие! Протестантская этика говорит: мир управляется злом, а благодать – она для избранных. Тот, кто очень богат, это и есть признак благодати. А чтобы управлять миром, надо использовать зло. Оно и будет источником прогресса.
Конкуренция. Кто гаже, подлее, циничнее, злее, решительнее, тот и победит. Ницше сказал: Бог умер, а единственной метафизикой останется воля к власти. Это и есть фашизм. У нас совсем по-другому. Православие не дает нам чистилища. Нельзя здесь жить скверно, то есть быть рыночно успешным, а потом очиститься. Надо здесь жить по-настоящему, по божьему слову. Прибрать все на субботнике, например, потому что Бог рядом.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Вчера Господь трудился с нами на субботнике. Он знает, что впереди крестная мука, а потому побыл денек в своей любимой Беларуси. Благословил нас, Президента нашего и пошел в путь свой. Сегодня звонят колокола, сияют купола и слепят черный глаз наших врагов. Они сгинут. А мы продолжаем уборку.