Урожаю в Беларуси быть? Узнали, скажется ли апрельская непогода на продовольственной безопасности

Настоящими патриотами и героями нашего времени в Беларуси по праву можно считать тех, кто работает на земле. Плоды труда наших аграриев у каждого на столе, и меню белорусов из года в год все богаче и на любой вкус. Да что говорить! АПК обеспечивает продовольственную безопасность, мы забыли о дефицитах и возмущаемся, если зимой свежий огурец недостаточно громко хрустит, хотя в 1990-е иногда и буханки хлеба не было, а еще на сельском хозяйстве неплохо зарабатываем. Миллиарды пополняют казну. Вот и на 2025 год стоит высокая планка. Кажется, посевная началась бодро и раньше обычного. Это стало заявкой на успех. Но погода внесла свои коррективы в расписание сева. На этой неделе к нам вернулась настоящая зима. С морозами и метелями. Аграрии снизили темпы работ. А растения оказались в стрессовом состоянии. Не уйдет ли в минус будущий урожай и когда погода сменит гнев на милость? В поля и к метеорологам отправилась Марина Кишкурно.

Студенка, Меховое, Морозово – эти населенные пункты Городокского района одним своим названием предупреждают о температурном режиме края. Не зря он носит статус белорусского «Северного полюса».

Марина Кишкурно, корреспондент:

Витебская Камчатка или белорусское Заполярье – как только не называют этот поселок, в прямом смысле леденящий душу. Езерище – самая северная точка на карте нашей страны. Местная достопримечательность – метеостанция. Таких в Витебской области 11, но езерищенская – самая северная, как в регионе, так и в стране. Марина Кишкурно:

Именно на этой станции зафиксирована самая низкая температура в истории метеонаблюдений нашей страны – примерно -42 градуса по Цельсию. Погодные условия в Витебской области существенно отличаются от других регионов. Например, средняя относительная влажность зимой может достигать 90 %. Так что если погодка что и шепчет, то, скорее всего, рекомендации оставаться дома.

Ольга Заянковская, начальник метеостанции «Езерище»:

В Витебской области более продолжительная морозная зима в сравнении с другими регионами страны. Для зимних месяцев характерна морозная погода. Средние показатели температуры в января находятся в пределах от -3 до -8 градусов, а первые заморозки в Езерище могут наступить даже в середине сентября. Самая погодозависимая отрасль – сельское хозяйство. С синоптиками они на связи ежедневно. Прогноз от экспертов руководство района получает из первых уст. Отталкиваясь от него, вносят корректировки в работу.

Алексей Орлов, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Городокского районного исполнительного комитета:

Снега и понижение температуры на улице до -6 градусов, конечно, скажутся на дальнейшем росте наших озимых культур. Берем каждый участок, поле в отдельности и смотрим, что делать, какие работы проводить, где почву можно обрабатывать, где нельзя. Также смотрим на погоду, которая позволяет, пускай час-два в день, но где-то работы провести. Кто бы мог подумать, но именно северный Городокский район задает темп всей Витебской области. Коллеги по цеху в шоке.

Урожаю в Беларуси быть, уверен и глава государства. Хоть к субботнику погода оттаяла, однако вопросы о сложностях аграриев в связи с апрельскими морозами журналистов волнуют. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь, вокруг Минска, это очень показательная почва. Это, можно сказать, худшая, сложная почва. Здесь выше всего, 340 метров над уровнем моря и так далее. Поэтому, видя, как развиваются растения, о которых ты спросила как профессионал, можно судить о том, как в других частях Беларуси. Эти морозы, они были здесь 5-6 градусов. Это не катастрофа, потому что это минимум, когда морозы опускались, ну 2-3 часа, а потом начала погода вот так, днем плюсовая температура. Специалисты, на следующей неделе потепление, они дадут анализ. Конечно, погода была не лучшей, но я пока катастрофы не вижу. Синоптики вторят: апрельский снег – не такая уж редкость. К тому же, погода улучшается. А каждый солнечный день – повод для аграриев активнее включиться в весенне-полевые работы.