Летом не придётся надолго отключать горячую воду. На улице Щорса строят два необычных дома

Новости Беларуси. В Минске возводят жилье с электроотоплением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Два таких дома скоро сдадут на улице Щорса.

Многоэтажки рассчитаны на 550 квартир. Обогрев в новостройках будет производиться при помощи электрокотлов. Таким же образом будет подогреваться и вода. Немаловажный плюс – при работе электрооборудования отсутствуют продукты горения. Это не наносит вреда окружающей среде. Также летом не придется отключать горячую воду на длительное время. Это первый опыт такого строительства в городе.