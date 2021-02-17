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Летом не придётся надолго отключать горячую воду. На улице Щорса строят два необычных дома

17 февраля 2021 20:10
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Новости Беларуси. В Минске возводят жилье с электроотоплением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Два таких дома скоро сдадут на улице Щорса.

Летом не придётся надолго отключать горячую воду. На улице Щорса строят два необычных дома-1

Многоэтажки рассчитаны на 550 квартир. Обогрев в новостройках будет производиться при помощи электрокотлов. Таким же образом будет подогреваться и вода. Немаловажный плюс – при работе электрооборудования отсутствуют продукты горения. Это не наносит вреда окружающей среде. Также летом не придется отключать горячую воду на длительное время. Это первый опыт такого строительства в городе.

Летом не придётся надолго отключать горячую воду. На улице Щорса строят два необычных дома-4

Максим Денисик, заместитель директора УКС Центрального района:
У нас котельная является модульной, то есть будет осуществляться поставка и монтаж поставщиком данной котельной, кто выиграет на торгах. Сооружение отдельное возводить не нужно будет и закупать отдельно оборудования, все будет происходить в комплексе.

# План застройки Минска и Минской области # общество # Максим Денисик # Фотофакт

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