Летом не придётся надолго отключать горячую воду. На улице Щорса строят два необычных дома

Новости Беларуси. В Минске возводят жилье с электроотоплением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Два таких дома скоро сдадут на улице Щорса.
Новости Беларуси. В Минске возводят жилье с электроотоплением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Два таких дома скоро сдадут на улице Щорса.
Многоэтажки рассчитаны на 550 квартир. Обогрев в новостройках будет производиться при помощи электрокотлов. Таким же образом будет подогреваться и вода. Немаловажный плюс – при работе электрооборудования отсутствуют продукты горения. Это не наносит вреда окружающей среде. Также летом не придется отключать горячую воду на длительное время. Это первый опыт такого строительства в городе.
Максим Денисик, заместитель директора УКС Центрального района:
У нас котельная является модульной, то есть будет осуществляться поставка и монтаж поставщиком данной котельной, кто выиграет на торгах. Сооружение отдельное возводить не нужно будет и закупать отдельно оборудования, все будет происходить в комплексе.