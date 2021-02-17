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«По заявительному принципу». Жители Минска могут выбрать, какой ремонт делать в их подъездах

17 февраля 2021 20:19
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Новости Беларуси. В 2021 году в Минске планируют отремонтировать более 2 тысяч подъездов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«По заявительному принципу». Жители Минска могут выбрать, какой ремонт делать в их подъездах-1

Собственники квартир могут выбрать необходимый перечень работ. Строители меняют лифты, устанавливают новые светильники, красят и штукатурят стены. При выборе цвета учитывают мнение жильцов. Как правило, популярностью пользуются светлые тона. По итогам 2020 года цена ремонта одного подъезда составила более 3,5 тысячи рублей. Предусмотрена рассрочка.

«По заявительному принципу». Жители Минска могут выбрать, какой ремонт делать в их подъездах-4

Вячеслав Батура, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Если жильцы хотят сделать в подъезде ремонт, и этот подъезд не находится в плане на 2021 год – эти все работы выполняются по заявительному принципу. Граждане обращаются в ЖКХ своего района, проводится внеплановый осмотр подъезда, собрание с населением – все так, как при плановом, только по заявительному принципу.

# Подъезды Минска # общество # Вячеслав Батура # Фотофакт

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