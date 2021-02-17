Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере

Новости Беларуси. Мировой тренд и важное направление для Беларуси – электрификация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь тоже уходим от общих формулировок и разбираем на конкретном примере. Итак, преимущество использования электричества в жилом секторе. Те, кто перевел жилье в статус электродомов, уже получают денежную компенсацию. Не только льготные тарифы на электроэнергию, но и частичное возмещение средств на подключение. Как это работает – узнала Кристина Протосовицкая. Новый год Мария Марчук из деревни Салово Дрогичинского района встречает в новом статусе. Ее дом получил приставку электро.

Мария Марчук, жительница деревни Салово:

Более экономное, чем паровое отопление. На паровое отопление очень много надо затрат. На электро ничего не надо. Ну, только свет и все.

Хозяйка переехала в родительский дом из Бреста. Говорит, теперь комфорт городской жизни есть и в семейном гнезде, куда съезжаются дети. Новая система уже выдержала экзамен трескучими морозами.

Мария Марчук:

Грязи никакой нет, когда его делаешь. Ребята за два дня полностью сделали. За день провели отопление, а на следующий день выкопали траншею. Поставили электросчетчик на улице.

Как неработающий пенсионер Мария Ивановна – первая в районе получила компенсацию на затраты.

Мария Марчук:

Тут 2 793,85. Компенсировали 1 063 рубля 62 копейки. 40 %процентов от этой суммы пошло. Сэкономить получается и на ежемесячных платежах. Тариф на электроэнергию льготный. Плюс «умная» система отопления.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Вот такие печки в деревне превращаются в музейный экспонат. В трендах – электродома. Проснуться в таком на селе мечтают и те, куда газификация еще не дошла или по техническим причинам невозможна.

Тогда электродом – это выход. Еще и с прибылью. Механизм прост: как собственник подаешь заявление на реконструкцию, проводишь работы и можешь рассчитывать на компенсацию – от 20 до 40 процентов. В деревне хорошо работает сарафанное радио.

Мария Марчук:

Грязи нет в доме, ничего нет, чистота, порядок. Внуки приезжают, внукам тоже тепло, потому что живут в городах, попривыкали к своей температуре. Всех устраивает.

Всего же в Дрогичинском районе на электрический подогрев воды и отопление перевели 90 индивидуальных жилых домов. Старые подстанции не все рассчитаны на высокое потребление, впрочем, проблему решают. Плановые работы по реконструкции линий рассчитаны до 2025 года.

Елена Сабода, главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Дрогичинского райисполкома:

Заинтересовывать граждан даже не нужно. Они приходят сами. Очень много подается заявлений на реконструкцию жилого фонда с целью перевода его на электрическую энергию. А потом они потихоньку приходят за выплатами, предусмотренными Указом Президента от 14 апреля 2020 года № 127. На сегодня у нас уже 21 гражданин включен в списки, а пять граждан получили выплаты в размере 5 тысяч из районного бюджета.

Этот многоквартирный электродом в Дрогичине сдали еще в ноябре. Семья Анны Шейко с пятью детьми въехала только на днях. После деревенского дома привыкают к теплу без труда. Об облегченной жировке уже слышали от соседей.

Анна Шейко, жительница Дрогичина:

Это супер, это намного лучше. У нас все электричество, все идет под 50 %, потому что как многодетная семья. Ну, будем смотреть.