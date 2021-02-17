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Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере

17 февраля 2021 19:46
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Новости Беларуси. Мировой тренд и важное направление для Беларуси – электрификация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь тоже уходим от общих формулировок и разбираем на конкретном примере. Итак, преимущество использования электричества в жилом секторе. Те, кто перевел жилье в статус электродомов, уже получают денежную компенсацию. Не только льготные тарифы на электроэнергию, но и частичное возмещение средств на подключение.

Как это работает – узнала Кристина Протосовицкая.

Новый год Мария Марчук из деревни Салово Дрогичинского района встречает в новом статусе. Ее дом получил приставку электро.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-1

Мария Марчук, жительница деревни Салово:
Более экономное, чем паровое отопление. На паровое отопление очень много надо затрат. На электро ничего не надо. Ну, только свет и все.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-4

Хозяйка переехала в родительский дом из Бреста. Говорит, теперь комфорт городской жизни есть и в семейном гнезде, куда съезжаются дети. Новая система уже выдержала экзамен трескучими морозами.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-7

Мария Марчук:
Грязи никакой нет, когда его делаешь. Ребята за два дня полностью сделали. За день провели отопление, а на следующий день выкопали траншею. Поставили электросчетчик на улице.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-10

Как неработающий пенсионер Мария Ивановна – первая в районе получила компенсацию на затраты.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-13

Мария Марчук:
Тут 2 793,85. Компенсировали 1 063 рубля 62 копейки. 40 %процентов от этой суммы пошло.

Сэкономить получается и на ежемесячных платежах. Тариф на электроэнергию льготный. Плюс «умная» система отопления.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Вот такие печки в деревне превращаются в музейный экспонат. В трендах – электродома. Проснуться в таком на селе мечтают и те, куда газификация еще не дошла или по техническим причинам невозможна.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-19

Тогда электродом – это выход. Еще и с прибылью. Механизм прост: как собственник подаешь заявление на реконструкцию, проводишь работы и можешь рассчитывать на компенсацию – от 20 до 40 процентов. В деревне хорошо работает сарафанное радио.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-22

Мария Марчук:
Грязи нет в доме, ничего нет, чистота, порядок. Внуки приезжают, внукам тоже тепло, потому что живут в городах, попривыкали к своей температуре. Всех устраивает.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-25

Всего же в Дрогичинском районе на электрический подогрев воды и отопление перевели 90 индивидуальных жилых домов. Старые подстанции не все рассчитаны на высокое потребление, впрочем, проблему решают. Плановые работы по реконструкции линий рассчитаны до 2025 года.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-28

Елена Сабода, главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Дрогичинского райисполкома:
Заинтересовывать граждан даже не нужно. Они приходят сами. Очень много подается заявлений на реконструкцию жилого фонда с целью перевода его на электрическую энергию. А потом они потихоньку приходят за выплатами, предусмотренными Указом Президента от 14 апреля 2020 года № 127. На сегодня у нас уже 21 гражданин включен в списки, а пять граждан получили выплаты в размере 5 тысяч из районного бюджета.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-31

Этот многоквартирный электродом в Дрогичине сдали еще в ноябре. Семья Анны Шейко с пятью детьми въехала только на днях. После деревенского дома привыкают к теплу без труда. Об облегченной жировке уже слышали от соседей.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-34

Анна Шейко, жительница Дрогичина:
Это супер, это намного лучше. У нас все электричество, все идет под 50 %, потому что как многодетная семья. Ну, будем смотреть.

Перешёл на электричество – ещё и доплатят. Как жильцы электродомов получают компенсацию, рассказываем на конкретном примере-37

По соседству в Дрогичине строят еще один электродом. Всего же в Беларуси в 2021 году планируется ввести не менее 270 тысяч метров квадратных электрожилья, что в два раза больше по сравнению прошлым годом. БелАЭС задает новые тренды на рынке недвижимости.

# Электроснабжение # общество # Кристина Протосовицкая # Мария Марчук # Елена Сабода # Анна Шейко # Фотофакт

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