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Последний звонок в Беларуси: 23 тысячи выпускников 9 и 11 классов и ограничение продажи алкоголя

30 мая 2016 06:18
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Новости Беларуси. Последние звонки для выпускников школ прозвенят 30 мая в Минске. 9 и 11 классы закончит без малого 23 тысячи учащихся. Торжественные линейки пройдут в первой половине дня.

Уже 1 июня школьники начнут сдавать экзамены. Последний из них завершится 12 июня. В этот же день в минских школах состоятся выпускные вечера.

В связи с проведением последних звонков и выпускных балов 30 мая и 12 июня в Минске традиционно ограничат продажу алкоголя. Исключение составит только розничная торговля на объектах общественного питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Последний звонок

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