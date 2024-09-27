«Это не только вау-эффект». Единый день безопасности масштабно прошёл по всей стране

В Беларуси масштабно прошел единый день безопасности. Во всех регионах спасатели отработали различные сценарии происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте эвакуировали целую школу. По легенде, в одном из кабинетов произошло короткое замыкание, возник пожар. Спасатели помогли условным пострадавшим покинуть здание, для этого использовали подъемник и тросы. Одна из главных задач – научить детей правильным действиям в чрезвычайной ситуации.

Дмитрий Комарчук, начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям: Это не только вау-эффект для школьников. Это и тренировка для личного состава брестского гарнизона МЧС. Действовать согласно инструкции, проверить свою технику в учениях, чтобы в дальнейшем она не подвела в бою.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

Каждый может оказаться в условиях, когда есть угроза жизни и здоровью. Надо понимать, что здесь многое зависит от грамотных действий и поведения. Мы проводим такие мероприятия, чтобы в условиях смоделированной ситуации научить людей грамотно действовать и не паниковать. Такие мероприятия играют важную роль, поскольку они практикоориентированы.

В единый день безопасности в брестском регионе учения также прошли на промышленных предприятиях, в торговом центре и кинотеатре.