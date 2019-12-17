1570 единиц за три года. В Минске продолжат обновлять автопарк
Новости Беларуси. В новом году – новый транспорт. В Минске продолжат обновление автопарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Программа закупки рассчитана на три года. За это время в столице должно появится 710 новых автобусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев.
Ближайшая поставка ожидается еще до конца 2019 года. Модели машин – белорусского производства. Пополнит парк и 70 троллейбусов с увеличенным до 15 километров автономным ходом. Зарядка такой техники будет осуществляться на ходу, а значит, отпадут дополнительные затраты на строительство зарядных станций.
Для комфорта пассажиров ежегодно будут увеличивать количество электронных табло на 100 единиц. Сейчас в столице около 2500 остановок, и только пятая часть оборудована такими гаджетами.