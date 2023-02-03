150 лучших работ и фотографий. К 100-летию со дня рождения Леонида Щемелёва в Минске открылась персональная выставка

Новости Беларуси. 150 лучших картин, личные фотографии и графические работы. К 100-летию со дня рождения Леонида Щемелева в Минске открылась его персональная выставка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Увидеть работы народного художника Беларуси можно в Городской художественной галерее произведений Щемелева. В 9 залах представлены работы на различную тематику. Самая важная – портреты близких и родных людей Леонида Щемелева. Главными его музами в творчестве были супруга и дочь. Также в галерее воссоздали мастерскую художника, где собраны личные вещи Леонида Дмитриевича. Экспозицию к 100-летию со дня рождения художника украшает и его последняя недописанная живописная работа «Лето». В экспозиции нашла отражение и тема войны.

Светлана Щемелева, вдова Леонида Щемелева:

Мы могли до двух часов ночи обсуждать какую-то тему. Зацепимся за что-то – и ему интересно, и мне интересно. И сейчас, конечно, этого собеседника нет, внутри какая-то пустота, которую заполнить, как я понимаю, ничем не возможно.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Переходя из зала в зал, мы видим, какой был великий мастер. Сегодня мы видим и портретную живопись, и просто живопись. Здесь можно будет увидеть, что в Год мира и созидания, как все четко отражено, видны военные годы, годы становления и та радость, та мирная жизнь, которая отражена в его картинах.