15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске

Она необходима, чтобы обеспечить максимальную переработку вторсырья. Кроме того, на участок сортировки будет приобретен пресс с комплектом дополнительного оборудования. Ввод линии запланирован на июнь 2020 года. Ее производительность составит около 15 тысяч тонн отходов в год.