Прямой эфир

15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске

04 февраля 2020 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске планируют ввести новую мусоросортировочную линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске-1

Она необходима, чтобы обеспечить максимальную переработку вторсырья. Кроме того, на участок сортировки будет приобретен пресс с комплектом дополнительного оборудования. Ввод линии запланирован на июнь 2020 года. Ее производительность составит около 15 тысяч тонн отходов в год.

15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске-4

Игорь Сухаревич, главный инженер коммунального унитарного предприятия по обращению с отходами:
Дополнительно будет введено порядка, рассчитываем пока, 20-22 рабочих мест. То есть линия будет работать в двухсменном режиме, как и существующая линия сортировки.

15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске-7

# Вторсырье # общество # Игорь Сухаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Антон Бладик: вероятность появления Киану Ривза на фестивале VOKA Smartfilm 50 на 50
04 февраля 2020 19:19

Антон Бладик: вероятность появления Киану Ривза на фестивале VOKA Smartfilm 50 на 50

«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш
04 февраля 2020 18:55

«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш

В медицинской отрасли переход на новую систему начисления зарплаты прошёл без нареканий
04 февраля 2020 18:27

В медицинской отрасли переход на новую систему начисления зарплаты прошёл без нареканий