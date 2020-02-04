15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске

Новости Беларуси. В Минске планируют ввести новую мусоросортировочную линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске планируют ввести новую мусоросортировочную линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Она необходима, чтобы обеспечить максимальную переработку вторсырья. Кроме того, на участок сортировки будет приобретен пресс с комплектом дополнительного оборудования. Ввод линии запланирован на июнь 2020 года. Ее производительность составит около 15 тысяч тонн отходов в год.
Игорь Сухаревич, главный инженер коммунального унитарного предприятия по обращению с отходами:
Дополнительно будет введено порядка, рассчитываем пока, 20-22 рабочих мест. То есть линия будет работать в двухсменном режиме, как и существующая линия сортировки.