1,5 тысяч тонн мяса правоохранители нашли недалеко от белорусско-украинской границы

Новости Беларуси. Целый склад бесхозной телятины обнаружен недалеко от белорусско-украинской границы. Свыше полутора тысяч тонн мяса правоохранители нашли в пограничной зоне в Малоритском районе. Продукция изъята и передана сотрудникам налоговой инспекции.

Устанавливается, кто именно соорудил этот нелегальный «склад». По предварительным оценкам, стоимость незаконного товара составила 65 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:

Вблизи населенного пункта у дороги в лесном массиве обнаружили 36 туш мяса телятины, бесхозно оставленные неизвестными. Обнаруженные предметы товара материальной ценности переданы сотрудникам инспекции Министерству по налогам и сборам по Малоритскому району.