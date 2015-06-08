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1,5 тысяч тонн мяса правоохранители нашли недалеко от белорусско-украинской границы

08 июня 2015 14:38
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Новости Беларуси. Целый склад бесхозной телятины обнаружен недалеко от белорусско-украинской границы. Свыше полутора тысяч тонн мяса правоохранители нашли в пограничной зоне в Малоритском районе. Продукция изъята и передана сотрудникам налоговой инспекции.

Устанавливается, кто именно соорудил этот нелегальный «склад». По предварительным оценкам, стоимость незаконного товара составила 65 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:
Вблизи населенного пункта у дороги в лесном массиве обнаружили 36 туш мяса телятины, бесхозно оставленные неизвестными. Обнаруженные предметы товара материальной ценности переданы сотрудникам инспекции Министерству по налогам и сборам по Малоритскому району.

# общество # Контрабанда # Александр Кислов

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