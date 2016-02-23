15 школ Минска стали участниками проекта «Электронная школа»

Новости Беларуси. 15 столичных школ стали участниками проекта «Электронная школа». В этих учреждениях образования уже внедрены карты учащегося, где объединены функции электронного пропуска и безналичной оплаты за питание, а также электронный дневник.

Процесс информатизации в целом охватил каждый район Минска и рассчитан он на два года. Планируется, что к следующему этапу по созданию электронной среды в сфере образования приступят уже к новому учебном году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы создали свою городскую программу по информатизации и в части создания «Электронной школы». Мы ее разбили на два ближайших года. Поэтому в 2016 году у нас еще 50% учреждений образования войдут в перечень тех школ, которые получат статус «Электронной школы». И половина останется еще на следующий год.