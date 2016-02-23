Новости Беларуси. Минчан пригласили принять участие в конкурсе на лучшую почтовую марку 2015 года. Выбирать придется из полусотни лучших образцов отечественной филателии с изображениями флоры и фауны, культурных мест столицы, национальной символики, важных календарных праздников.

Принять участие в этом конкурсе-опросе могут и жители столицы. Достаточно в срок до 15 марта заполнить анкету в любом из почтовых отделений Минска или отдать свой голос на Интернет-портале почтовой связи.

В 2015 году лучшим был признан почтовый блок, посвященный Дарье Домрачевой. А всего в конкурсе приняли участие более тысячи жителей нашей страны. В 2016 году уже разработано и выпущено в производство 10 почтовых марок.

В ближайшее время на прилавках появятся новые с изображением птицы года – гоголя обыкновенного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Завадская, редактор издательского отдела центра по изготовлению марок:

Кроме того, что марки очень разные по тематике, они еще интересны тем, что на них применены различные послепечатные технологии. Мы приглашаем всех желающих поучаствовать в конкурсе, отдать свой голос за понравившуюся марку. Напоминаю, что среди всех участников, которые угадают марку-победительницу, будут разыграны призы – это 100 наборов филателистической продукции.