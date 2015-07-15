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15 июля у абитуриентов – последний день подачи документов на бюджетные места в вузы Беларуси

15 июля 2015 07:16
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Новости Беларуси. 15 июля у абитуриентов – последний день подачи документов на бюджетные места в вузы. Все приемные комиссии работают в штатном режиме. Информация о ходе подачи заявлений последний раз будет обновлена в три часа дня.

Уже в шесть вечера прекратится выдача документов абитуриентам, которые захотят подать их на другую специальность.

Как правило, проходной балл на отдельные специальности в последний день и в последние часы может измениться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Вступительная кампания

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