15 июля у абитуриентов – последний день подачи документов на бюджетные места в вузы Беларуси

Новости Беларуси. 15 июля у абитуриентов – последний день подачи документов на бюджетные места в вузы. Все приемные комиссии работают в штатном режиме. Информация о ходе подачи заявлений последний раз будет обновлена в три часа дня.

Уже в шесть вечера прекратится выдача документов абитуриентам, которые захотят подать их на другую специальность.

Как правило, проходной балл на отдельные специальности в последний день и в последние часы может измениться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.