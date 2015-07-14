Белорусские реки мелеют на глазах: уровень воды местами падает со скоростью до 5 см в сутки

Новости Беларуси. Белорусские реки мелеют на глазах. Уровень воды местами падает со скоростью до пяти сантиметров в сутки. Исторические антирекорды уже установили Сож, Днепр, Припять, Березина. В целом на реках бассейна Днепра межень наступил почти на два месяца раньше времени: в июне вместо августа-сентября.

Начиная с 26 июня, Сож записался в рекордсмены. Сегодня уровень воды здесь на метр ниже, чем средний многолетний показатель, а по факту – минимальный за всю историю наблюдений. А это, ни много ни мало, 115 лет.

Вековой минимум больнее всего ударил по речникам. Июль для гомельского порта – обычно самый разгар сезона: работа по добыче и отгрузке песка должна бы кипеть. Только вот рудовозы уже больше месяца не выходили из порта – путь к карьерам им преградили мели.

Николай Сапков сегодня, по сути, единственный гомельский капитан с регулярными рейсами. Его прогулочный катер ходит на глубинах меньше метра.

Николай Сапков, капитан теплохода:

Эта навигация очень трудная. Уровень воды даже не дотягивает до того, что раньше было. Поэтому маршрут движения у нас поменялся, уже река обмелела настолько, что невозможно никуда далеко уйти от порта.

Неудобства от низкой воды и для капитанов судов классом пониже. Залив, связывающий гомельский гребной канал с рекой, уже практически пересох. В месте, где глубина должна быть несколько метров, спортсмены переносят лодки на собственных плечах.

Андрей Захаренко, тренер по гребле Гомельского училища олимпийского резерва:

Честно, даже не понимаю, первый раз такое. Первый раз такой уровень воды.

Не радует рекордный межень и рыбаков. Воды стало меньше, а с ней вниз по течению ушла и рыба. О богатых уловах рыбакам приходится лишь мечтать. Валерий Иванович на реке не первый год, но такого не припомнит.

Валерий Бомбин, рыбак:

Хуже и хуже. Рыбы нет. Мелочь ловится, крупной промысловой нет. Куда она делась? Разлива не было давно. Мелочь ушла, по всей вероятности, а с ней и крупная.

Специалисты подтверждают догадки рыбака. Два года без сколько-нибудь значительного половодья, мягкие зимы и засушливое лето сделали свое дело.

Владимир Кунгер, директор днепро-двинского предприятия водных путей:

Бассейн реки Сож. Сложилась ситуация таким образом, что мы вошли в исторический минимум по низким уровням воды. Падение наблюдается на протяжении всей протяженности Сожа. В больше степени связано с природными условиями, которые мы наблюдали: отсутствие снежного покрова, очень мягкая зима. Подпитки водоносных горизонтов, к сожалению, не наблюдалось.

А тем временем даже пришедшее в Беларусь похолодание и осадки пока не меняют общую картину. Реки Гомельской области продолжают минусовать. В среднем вода падает на 2-3 сантиметра в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.