Новости Беларуси. Каждый четвертый минчанин регулярно занимается физкультурой и спортом. Причем все большую популярность обретают занятия на свежем воздухе.

На территориях 14 столичных школ установлены антивандальные тренажеры. Растет в столице и количество спортивных площадок для воркаута – уличных тренировок.

Средняя загруженность спортивных сооружений под открытым небом – практически 80%. А отдельных площадок, таких, как крытые теннисные корты и мобильные сезонные катки, – все 100.

Набирает обороты и велодвижение. В Минске работают 37 пунктов проката, в наличии которых почти тысяча велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Фурманов, начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Порядка 500 тысяч жителей занимаются физической культурой, спортом и туризмом. Для этого в городе созданы все условия: существуют спортивные объекты, спортивные площадки, бассейны, в которых жители города могут получить услуги по оздоровлению и по занятиям физической культуры и спортом.