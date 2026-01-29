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Почему наступает кризис среднего возраста и можно ли его преодолеть самому? Ответил магистр психологии

29 января 2026 07:11
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К 40 годам многие внешне успешные люди сталкиваются с необъяснимой тревогой, потерей интереса к карьере и болезненным пересмотром ценностей. Это не депрессия и не каприз, это кризис среднего возраста. Почему он наступает, можно ли его избежать и как превратить этот период из времени сомнений во время возможностей?

На эти важные вопросы в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь ответил эксперт, магистр психологии Денис Северов.

Почему наступает кризис среднего возраста и можно ли его преодолеть самому? Ответил магистр психологии-2

Денис Северов, магистр психологии:
Когда мы появляемся на свет, у нас идет исчисление времени «от». Мы понимаем, что у нас впереди целая огромная жизнь. А когда мы доходим до условной половины, 40-45, для кого-то это может быть 50 лет, то мы понимаем, что у нас остается небольшой промежуток времени, который нам надо как-то заполнить. Заполнить своими целями, своими мечтами. И часто у человека возникает состояние паники, тревоги, суеты либо депрессивных состояний.

Самое главное, что нужно сделать, если вы видите, что ваш близкий проходит этот кризис, – это дать ему возможность побыть какое-то время с собой. Но не так, чтобы он начал делать какие-то резкие импульсивные действия, а именно для того, чтобы он отделился от понимания того, что он всем все должен. 

Часто и мужчины, и женщины оказываются в этой ситуации, в этих ролях, когда мы всем все должны, но не можем понять, чего хотим мы по-настоящему. И определить свои ценности – личные от навязанных. И тогда именно это и является следствием того, что человек благоприятно пройдет этот не очень приятный этап.

Подробности смотрите в видео.

# Психология # Интервью # Денис Северов # Александра Каштанова # Юлия Самусенко

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