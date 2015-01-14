Губернатор Могилевской области Владимир Доманевский открыл в областном центре новое пожарное депо

Новости Беларуси. Основными направлениями развития Могилевской области станут обеспечение экономической стабильности, повышение конкурентоспособности и эффективности экономики. Ставку в регионе планируют сделать в том числе и на привлечение иностранных инвестиций.

Новый губернатор области Владимир Доманевский поделился своим видением будущего Могилевской области во время открытия пожарного депо в областном центре.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

По некоторым позициям сегодня Могилевская область лидирует. И мне приятно сегодня посмотреть на результаты, с которыми закончила Могилевщина 2014 год. Это экспорт, конкурентоспособность, это развитие предприятий, их модернизация. И я надеюсь на то, что в этом году мы несколько продвинемся вперед. Хотя не думаю, что год будет простым в целом для нашей страны. И не только для нашей страны, а в целом в мире.

Новая пожарная часть, которая 14 января торжественно открылась в Могилеве, будет обслуживать два активно строящихся новых микрорайона. Депо оснащено самой современной техникой.

Благодаря слаженной работе всех подразделений МЧС в Могилевской области удалось существенно улучшить борьбу с пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Сегодня вопросы безопасности не оставлены на потом, а решаются параллельно с возведением прекрасных микрорайонов, где будет жить достаточно большое количество жителей. Предварительно где-то до 70 тысяч. И удачное место в центре этих микрорайонов. И, конечно же, здорово, что вопросам безопасности уделяется внимание.