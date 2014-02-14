14 февраля весь мир отмечает День Всех Влюбленных!

Новости мира. Прекрасное, окрыляющее чувство влюбленности или любви находит свое проявление в совершенно разных формах: кто-то дарит избраннику нежные слова признания, кто-то преподносит символы, которые говорят сами за себя, но, в любом случае, это трепетное событие для тех, кто любит и любим.



Приятно, что в последнее время очень часто влюбленные прибегают к нестандартным способам признания в своих чувствах. Например, заготовленная музыкальная композиция, которую помогли исполнить в адрес избранницы как будто случайные люди, в мгновенье растопила сердце девушки. Признание на высоте многоэтажки подарило почти реальное ощущение полета. Неожиданный уличный перфоманс стал символом верной клятвы любви. Удивительное перевоплощение продемонстрировало желание покорять и завоевывать. Публичное признание оказалось незабываемым событием в жизни. Символ огня передал бушующее пламя чувств. Впервые исполненная музыкальная композиция прозвучала гимном любви.



Но достучаться до сердца избранника не всегда удается даже при таком оригинальном подходе. Однако это не значит, что стоит бояться проявления искренних и красивых чувств и прекращать покорять свою высоту.

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Любовь – это ощущение радости и полета, тепла и добра. Ищите свои вторые половинки и будьте счастливы, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.