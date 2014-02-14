В День Святого Валентина влюбленная пара отметила 65 лет со дня свадьбы! Вторая регистрация брака в эфире СТВ!

Новости Беларуси. 14 февраля – день замечательный во всех отношениях. Говорят, что 14 февраля День Влюбленных не просто так. И гости, посетившие «Студию хорошего настроения» на СТВ, тоже пришли не просто так: есть, чем похвастаться, и дата, и повод грандиозные! Знакомимся с нашей потрясающей влюбленной парой! Алексей Филиппович и Валентина Тимофеевна Саяпины!

65 лет назад 14 февраля состоялась регистрация вашего брака на литовской границе. Ведь никто тогда не знал о празднике влюбленных, как так получилось? Почему 14 февраля?

Валентина Саяпина:

У нас так сложились обстоятельства, что мы решили зарегистрироваться, не имея понятия, 14 это или 20 - пошли и зарегистрировали. А получился теперь праздник!

65 лет – это железная свадьба. Все знают: Серебряная свадьба, Золотая, но Железная – дата, о которой многие молодожены, когда начинают узаконивать отношения, просто мечтают! Как удалось сохранить брак, семью на протяжении такого количества времени?

Алексей Саяпин:

Когда с высоты этих 65 лет посмотришь на пройденный путь, вырисовывается что-то главное. И главное у нас было, пожалуй, что, прежде всего, мы всегда жили друг для друга. Причем это не просто слова. Во всех сложных ситуациях, у нас сложная была служба, я всегда думал: «А если со мной что-то станет, как же они будут?» и она тоже. Всегда больше обо мне заботилась, чем о себе. Я не помню такого, как говорят: «Я с женой не разговариваю день, два, три». У нас никогда этого не было.

Валентина Тимофеевна улыбается. Вы подтверждаете слова Вашего супруга?

Валентина Саяпина:

Я подтверждаю, да, конечно! Жизнь сложная штука, и по жизни нужно ловкой быть, умелой надо быть хозяйкой и женой, и матерью. Чтобы все было хорошо, надо всех любить, себя – в последнюю очередь. Делать все для них, чтобы им было хорошо. А сама – ну, ладно. Я была сильная женщина, я все успевала, я жила ради мужа, потому что я рассуждала так: «Если мужу будет хорошо, будет и нам хорошо». Потом так к детям. Дети будут хорошие – не будет и у нас проблем никаких, так и получается у нас!

А как вы встретились? Расскажите нам историю своей любви!

Валентина Саяпина:

Он был назначен на службу на границу Литвы с Польшей. Я там тоже оказалась. Были на танцах. Поглядели друг на друга: ничего – ничего. Давай потанцуем! Потанцевали. Проводил домой меня. Стали встречаться мы с ним, где-то с год встречались. А потом он сделал мне предложение, мне было 19 лет, я замуж не собиралась, я отказалась. Рано еще замуж, я еще подожду. Встречаться мы продолжали. Он второй раз: «Валя, ты подумай!» Нашелся добрый человек, женщина, была тоже замужем за военным, она его уже знала, и сказала: «Валя, выходи замуж! Леша очень хороший человек, тебе будет легко с ним жить! Все равно выйдешь замуж, через год, через три, но за кого пойдешь, неизвестно». Я хорошо подумала и сказала: «Ну, хорошо, я согласна!»

Вы сохранили между собой потрясающие теплые отношения, у вас еще очень большой багаж, наследие, у вас двое дочерей, двое внуков, двое правнуков. И, насколько нам известно, ваша внучка Валентина познакомилась со своим молодым человеком аккурат 14 февраля! Вы верите в такую магию чисел?

Валентина Саяпина:

Нет, я не верю.

Алексей Саяпин:

Нет.

Вы не верите, но, тем не менее, у вас сегодня 65 лет вашей совместной жизни! Сегодня, в этот самый юбилей, мы предлагаем вам еще раз вспомнить это событие, повторить его!