Ноу-хау белорусских ученых: с помощью мобильного телефона теперь можно узнать всю информацию о товаре

Новости Беларуси. Контролировать производство и импорт товара теперь станет гораздо проще. На международном форуме ТИБО-2015 белорусские ученые представили уникальную разработку. Это чипы, с помощью которых специалисты за доли секунды могут считать всю информацию о товаре. Полное досье на совершаемую покупку может увидеть и обычный покупатель, используя смартфон.

Ноу-хау уже опробовали белорусские производители. Пока такие электронные паспорта используют на дорогостоящих изделиях из меха. Но в будущем их планируют прикреплять и на лекарства, косметику, бытовую химию.

Какая девушка не мечтает о шикарной шубе. Екатерина, как и любая представительница женской половины человечества, не исключение. И когда появилась возможность мечту превратить в реальность, к дорогостоящей покупке подошла ответственно. Качество товара для нее на первом месте. В фирменном магазине ей показали, как работает белорусское ноу-хау. И буквально за минуту на экране смартфона появилось полное досье на выбранное изделие.

Екатерина Носко, покупатель:

Чипированная продукция позволяет узнать качество, где произведена шуба, какой это мех. Это очень удобно.

На экране телефона отчетливо видно, что меховое пальто изготовлено в Беларуси на предприятии «Белкоопсоюза» и произведено исключительно из натурального сырья. Такие электронные паспорта на изделия из меха потребкооперация начала внедрять с 2015 года.

Анна Алексеева, директор сети магазинов «Королевство меха» УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»:

Информация будет касаться происхождения самого меха, о предприятии изготовителе, так как мы являемся и тем, и другим, мы подтвердим качество и предоставим покупателю дополнительные гарантии.

Более 90 процентов белорусской пушнины производится звероводческими предприятиями «Белкоопсоюза». Это и натуральное сырье, и гарантии качества, и минимальные надбавки на готовые меховые изделия. Однако, по словам экспертов, на территорию Евразийского экономического союза 80 процентов изделий из «пушистого золота» ввозится по серым схемам из-за рубежа. Для того чтобы защитить отечественных производителей, ученые Национальной академии наук Беларуси и разработали систему электронной маркировки товаров. Ее преимущества они представили на выставке ТИБО-2015.

Евгений Якушкин, Начальник управления электронных ресурсов Центра систем идентификации Национальной академии наук Беларуси:

Инспектор может просмотреть всю историю о передвижении товара. Когда вы покупаете товар и продавец сканирует штрих-код на вашем товаре на обычном кассовом аппарате, вы можете увидеть этот же паспорт на экране.

В будущем подобные электронные чипы можно будет увидеть на различных товарах. И вполне возможно, что наши разработки будут применены на всей территории таможенного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.