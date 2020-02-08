«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

Фотография мальчика-солдата на ступенях поверженного Рейхстага обошла весь мир. После этого о Жоре Артеменкове писали книги, очерки и статьи, а его историю стали рассказывать на экскурсиях в музеях разных стран.

В музее боевой славы гомельской школы № 4, кроме пионерского галстука, который носил легендарный сын полка, есть ещё одна интересная реликвия. Партитура песни «Пионер, штурмовавший Рейхстаг», посвящённой Жоре Артеменкову.

Сейчас так не пишут, о таком не поют. Дети XXI века пытаются понять и прожить чувства ребёнка войны. Работа над песней неожиданно для всех превращается в настоящий эксперимент.

Музыка Маргариты Кочетовой, слова Валерия Шумилина. Авторы песни приезжали в Гомель, чтобы лично познакомиться с пионером-героем. Юбилейный год Великой Победы – отличный повод дать песне вторую жизнь.

Впервые ее исполнили пятиклассники 4-й гомельской школы в далеком 1977 году. Об этом свидетельствует дарственная надпись автора слов. Но как звучит эта мелодия, никто не слышал уже долгие десятилетия.

Это лишь первые репетиции. Но руководитель вокальной студии Инна Сороколетова уверена: музыка запала в детские души с первых аккордов.

Слова песни: «Память сердца бойцам дорога, Время нашим потомкам поведай. Как в бою мы теснили врага, в смертной битве добыли Победу. Едким дымом Рейхстаг был объят. Гул зловещий от выстрелов частых. Алый стяг водрузил наш солдат, сын полка – пионерский свой галстук. Пионер, штурмовавший Рейхстаг, к нам в отряды приходишь легендой: над Берлином твой галстук победный полыхал, словно огненный стяг. Пионер, штурмовавший Рейхстаг».

Песня о юном герое вновь звучит, благодаря детям, никогда не знавшим ужасов войны. 9 мая эта музыка станет частью большого праздника и тронет невидимые струны ещё не одной юной души.

Ирина Сороколетова, руководитель студии «Нюанс» детской школы искусств № 6 г. Гомель: Произведение трогает за душу. Дети начинают петь – у них слёзы наворачиваются. Говорят, Инна Викторовна, мурашки по телу. Потому что в музыке заложено что-то такое мощное, она действует на подсознание. Я говорю: ребята, это же ваш ровесник, он дошёл до Берлина! А они не понимают – как это он воевал? Для них это своего рода шок. Я очень рада, что они тронули эту композицию, через себя прочувствовали. Я надеюсь, что это всколыхнёт их сердца, и они мыслить начнут по-другому.

Смелость, честь, отвага, дружба и любовь к Родине. Эти вечные ориентиры настоящего человека, словно магнит, подсознательно влекут к образу Жоры Артеменкова людей вот уже не одно поколение. И дети XXI века, к счастью, не стали исключением.

Георгий Артеменков, ветеран ВОВ, участник штурма Рейхстага: Я бы сказал, что наша молодёжь зависит от нас. И я по своему правнуку считаю, что да. Просто их надо к этому готовить. Чтобы они знали, что всё это, дома, всё, что строится вокруг – всё это для людей. Что не дай Бог что-нибудь, они должны это счастье отстаивать.

Как Вы думаете, сегодняшние мальчишки способны на все эти испытания?

Вера Рыбочкина, учащаяся 3 «А» класса средней школы № 4 г. Гомель:

Он добрый, смелый, отважный. Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила.

Как думаешь, сегодня если бы нужно было защищать свою Родину, свой город, мальчишки бы пошли?