В мемориальном комплексе «Линия Сталина» 13 сентября прошел парад военной техники

Новости Беларуси. Танки разных лет грохотали 13 сентября под Минском. Парад техники организовали ко Дню танкистов и в рамках праздника города в мемориальном комплексе «Линия Сталина». Перед зрителями, среди которых были и настоящие знатоки военной техники, свою мощь продемонстрировали более десятка танков, которые были собраны белорусскими инженерами-конструкторами. Это и современные машины, и те, что участвовали в Великой Отечественной. Например, этот БТ-7. Много лет он находился в болоте, а 13 сентября 2014 — в отличной боевой форме. Убедиться в этом можно было во время реконструкции боя 1943 года.

Владимир Якушев, реставратор военной техники:

Очень мощный у него был двигатель авиационный — 500 лошадиных сил, поэтому даже в настоящее время нет такого энерговооруженного танка. Правда, 200 литров на сто километров съедал.

Буквально через пару минут после парада танки заняли боевые позиции. Солдаты пошли в наступление. Атака со стороны врага. Взрывы, стрельба, залпы артиллерии – о том, что это постановочный бои напоминали лишь люди, вооружившиеся только фотоаппаратами.

Война войной, а обед по расписанию. Между баталиями гости могли подкрепиться на полевой кухне. Всего было приготовлено более тысячи порций солдатской каши. Она разошлась на ура даже среди гражданских, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Посетители мемориального комплекса «Линия Сталина»:

— Нравится все: танки, реконструкция, нравится организация, подход к людям.

— Настолько с ребенком интересно, потому что очень много военной техники, много организаторов в военной форме. Конечно, интересно не только детям, но и взрослым.

— Я приехал с детьми, они тоже ходят, смотрят. Нам очень весело. Я думаю, и познавательно все-таки, наверное, это и патриотически воспитает.

Минчане по праву гордятся богатой историей города. В эти выходные в летописи Минска появится еще одна страница.