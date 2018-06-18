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120 лет электротранспорту Беларуси: юбилей в истории витебского трамвая

18 июня 2018 12:33
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Новости Беларуси. 120-летний юбилей празднует витебский трамвай. С этого дня началась история электротранспорта нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

120 лет электротранспорту Беларуси: юбилей в истории витебского трамвая-1

По Витебску трамваи начали курсировать раньше, чем в Минске, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас это своеобразный символ северной столицы Беларуси. За 120 лет трамваи проехали по городу более 600 миллионов километров. Поэтому неудивительно, что в его честь в Витебске открыт музей.

Сегодня водителями трамвая в городе работает 165 человек. Большинство из них – женщины. Трамваи в Беларуси, помимо Витебска и Минска, есть еще в Новополоцке и Мозыре.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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