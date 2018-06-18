120 лет электротранспорту Беларуси: юбилей в истории витебского трамвая

По Витебску трамваи начали курсировать раньше, чем в Минске, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас это своеобразный символ северной столицы Беларуси. За 120 лет трамваи проехали по городу более 600 миллионов километров. Поэтому неудивительно, что в его честь в Витебске открыт музей.

Сегодня водителями трамвая в городе работает 165 человек. Большинство из них – женщины. Трамваи в Беларуси, помимо Витебска и Минска, есть еще в Новополоцке и Мозыре.