Прямой эфир

Драконы, машины, корабли – и все из бумаги: необычный преподаватель работает в Копыле

11 января 2018 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ловкость рук и большой талант. В Копыльском Центре детей и молодежи работает необычный преподаватель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Драконы, машины, корабли – и все из бумаги: необычный преподаватель работает в Копыле-1

Драконы, машины, корабли – и все из бумаги: необычный преподаватель работает в Копыле-3

Строитель по образованию, Иван Желанный, учит малышей создавать изделия из бумаги. Получается круто! Самодельные произведения искусства не раз признавались лучшими на различных конкурсах и соревнованиях.

Подробнее – в видеоматериале.

# общество # Фотофакт # Авиамоделирование # Творчество # Иван Желанный

Другие новости рубрики

Все новости
Водоканал предлагает скидку 10%: как жить в новостройке, где течет ржавая вода
11 января 2018 15:59

Водоканал предлагает скидку 10%: как жить в новостройке, где течет ржавая вода

Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам
11 января 2018 14:30

Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам

Подарки от Президента и концерты: 14 тысяч юных белорусов приняли участие в благотворительной акции «Наши дети»
11 января 2018 12:36

Подарки от Президента и концерты: 14 тысяч юных белорусов приняли участие в благотворительной акции «Наши дети»