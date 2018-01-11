Драконы, машины, корабли – и все из бумаги: необычный преподаватель работает в Копыле

Новости Беларуси. Ловкость рук и большой талант. В Копыльском Центре детей и молодежи работает необычный преподаватель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строитель по образованию, Иван Желанный, учит малышей создавать изделия из бумаги. Получается круто! Самодельные произведения искусства не раз признавались лучшими на различных конкурсах и соревнованиях.