«Я считаю, что деньги в долг – это вообще кошмар». Все плюсы и минусы микрозаймов – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси вновь ограничили доступ к 22 интернет-ресурсам, выдающим населению микрозаймы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По решению Министерства информации больше недоступны сайты, которые размещали информацию о предоставлении займов, не имея на то законных оснований.

Этих часов их владелец уже лишился. Время займа вышло не в его пользу. Директору ломбарда Елене в залог чего только не предлагали: от поистине бесценных фамильных драгоценностей до крупногабаритных, но ничего не стоящих вещей.



Елена Иванашко, директор микрофинансовой организации:

Клиент рискует только своей техникой, то есть он сам понимает, может он от нее отказаться или не может. Как правило, претензии гасятся той техникой либо драгметаллами, видом залога, который остается у нас.

Ломбард, несмотря на образ с предубеждением, самый безопасный способ взять взаймы. Попрощаться можно максимум с залоговой вещью. Чего не скажешь о таких конторах: «Деньги до зарплаты. Быстро. Без поручителей» Подобными объявлениями пестрит интернет. И у такой услуги немало за и против. Прохожие:



Ой, не-не-не-не, упаси Боже! Я считаю, что деньги в долг – это вообще кошмар.



Мне кажется, нужная вещь, только под нормальный процент.

Но микрозаймы сулят макропроблемы. Едва просрочишь платеж, и долг растет как снежный ком, от пресловутых 2% в день – до 700 годовых. Не говоря о том, что сегодня подобные организации в Беларуси работают нелегально.



Дмитрий Набздоров, начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Республики Беларусь:

В этом случае государство не сможет защитить права потребителя, поскольку в Указе 325 в отношении компаний, входящих в реестр содержится ряд норм, которые направлены в защиту прав потребителя. Например, норма о том, что нельзя в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку. О том, что есть предел ответственности перед микрофинансовой организацией.

В реестре Нацбанка на всю страну около 120 микрофинансовых организаций, самые распространенные – ломбарды. Также есть не коммерческие – фонды и кооперативы – своеобразная скорая финансовая помощь, которая может предоставить займ ремесленникам, владельцам агробизнеса, стартаперам. Остальные – серые игроки на этом рынке.



Елена Коледа, председатель правления потребительского кооператива финансовой взаимопомощи:

При невозврате этого займа, безусловно, микрофинансовая организация обращается в суд за взысканием долга. Если человек обратился в неофициально работающую организацию, каким образом с него будут взыскивать – сложно сказать. Мы в интернете иногда читаем истории, что в лес вывозят, то есть истории разные, страшные и ужасные, безусловно, есть.



Доступ к 22 ресурсам ограничил Мининформ с подачи Нацбанка и Министерства антимонопольного регулирования. Такая реклама запрещена. Впрочем, владельцы и такого бизнеса имеют право на работу над ошибками. Только выйти из тени желающих не было.



Инна Гаврильчик, начальник сектора по рекламе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Когда сайт закрывается, то до тех пор, пока не найдется его владелец, который не будет ходатайствовать о том, чтобы восстановили этот сайт. Прежде чем его открыть, он должен показать, что устранил все нарушения, которые были выявлены.