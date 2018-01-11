«Я считаю, что деньги в долг – это вообще кошмар». Все плюсы и минусы микрозаймов – в репортаже СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси вновь ограничили доступ к 22 интернет-ресурсам, выдающим населению микрозаймы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По решению Министерства информации больше недоступны сайты, которые размещали информацию о предоставлении займов, не имея на то законных оснований.
Этих часов их владелец уже лишился. Время займа вышло не в его пользу. Директору ломбарда Елене в залог чего только не предлагали: от поистине бесценных фамильных драгоценностей до крупногабаритных, но ничего не стоящих вещей.
Елена Иванашко, директор микрофинансовой организации:
Клиент рискует только своей техникой, то есть он сам понимает, может он от нее отказаться или не может. Как правило, претензии гасятся той техникой либо драгметаллами, видом залога, который остается у нас.
Ломбард, несмотря на образ с предубеждением, самый безопасный способ взять взаймы. Попрощаться можно максимум с залоговой вещью. Чего не скажешь о таких конторах: «Деньги до зарплаты. Быстро. Без поручителей» Подобными объявлениями пестрит интернет. И у такой услуги немало за и против.
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Ой, не-не-не-не, упаси Боже! Я считаю, что деньги в долг – это вообще кошмар.
Мне кажется, нужная вещь, только под нормальный процент.
Но микрозаймы сулят макропроблемы. Едва просрочишь платеж, и долг растет как снежный ком, от пресловутых 2% в день – до 700 годовых. Не говоря о том, что сегодня подобные организации в Беларуси работают нелегально.
Дмитрий Набздоров, начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Республики Беларусь:
В этом случае государство не сможет защитить права потребителя, поскольку в Указе 325 в отношении компаний, входящих в реестр содержится ряд норм, которые направлены в защиту прав потребителя. Например, норма о том, что нельзя в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку. О том, что есть предел ответственности перед микрофинансовой организацией.
В реестре Нацбанка на всю страну около 120 микрофинансовых организаций, самые распространенные – ломбарды. Также есть не коммерческие – фонды и кооперативы – своеобразная скорая финансовая помощь, которая может предоставить займ ремесленникам, владельцам агробизнеса, стартаперам. Остальные – серые игроки на этом рынке.
Елена Коледа, председатель правления потребительского кооператива финансовой взаимопомощи:
При невозврате этого займа, безусловно, микрофинансовая организация обращается в суд за взысканием долга. Если человек обратился в неофициально работающую организацию, каким образом с него будут взыскивать – сложно сказать. Мы в интернете иногда читаем истории, что в лес вывозят, то есть истории разные, страшные и ужасные, безусловно, есть.
Доступ к 22 ресурсам ограничил Мининформ с подачи Нацбанка и Министерства антимонопольного регулирования. Такая реклама запрещена. Впрочем, владельцы и такого бизнеса имеют право на работу над ошибками. Только выйти из тени желающих не было.
Инна Гаврильчик, начальник сектора по рекламе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Когда сайт закрывается, то до тех пор, пока не найдется его владелец, который не будет ходатайствовать о том, чтобы восстановили этот сайт. Прежде чем его открыть, он должен показать, что устранил все нарушения, которые были выявлены.
Мы позвонили на один из сайтов из этого черного списка. Как видим, здесь по-прежнему готовы дать деньги, а вот играть по законным правилам – отнюдь. Финансовые аналитики меж тем убеждены, такие современные ростовщики – пережиток прошлого. Впрочем, мониторинг таких недобросовестных кредиторов продолжается постоянно. И незаконная предпринимательская деятельность грозит административной и даже уголовной ответственностью.