12 тысяч студентов за последние 5 лет. Как гомельский БТЭУ притягивает абитуриентов?

Новости Беларуси. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации был основан в 1964 году и сегодня является единственным кооперативным учреждением высшего образования, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Он находится в Гомеле. Здесь готовят специалистов для системы потребительской кооперации и многих других отраслей экономики нашей страны.

Татьяна Грабовская, начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза:

Для нас всегда актуальной остается задача обновления кадров, организации системы и вливания новых молодых специалистов в ряды кооператоров, с чем уже успешно на протяжении более 60 лет справляется образовательный кластер.

В БТЭУ ПК работают более сотни квалифицированных преподавателей и профессоров. 60 % из них имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. Некоторые выпускники магистратуры и аспирантуры остаются работать в родной альма-матер и передают полученные знания следующим поколениям студентов.

Татьяна Грабовская:

Мы являемся лидером по применению дистанционных технологий обучения. На сегодня профессорско-преподавательским составом нашего университета подготовлено и внедрено более 400 электронных учебно-методических комплексов.

Университет осуществляет подготовку по 13 специальностям в рамках трех основных направлений: экономика, управление и право. Для студентов созданы все условия: учебный корпус с оснащенными современным оборудованием аудиториями, три общежития, комплекс с тренажерным залом и спортивными площадками, дом культуры и современная библиотека.

Татьяна Грабовская:

Реализуя все основные задачи образовательного характера, мы, естественно, ставим во главу угла воспитание настоящего гражданина и патриота своей страны. Мне кажется, что мы делаем это достаточно успешно и на высоком уровне, что подтверждается многочисленными дипломами международных, республиканских конкурсов, олимпиад профессионального мастерства, спортивной направленности и творческой направленности. Хотелось бы отметить, что, успешно коррелируя традиции, заложенные в прошлом, с новациями, которые внедряются в образовательный процесс сегодня, на наш взгляд, мы готовы и успешно справляемся с задачей подготовки конкурентоспособного специалиста как для народно-хозяйственного комплекса Республики Беларусь, так и для системы потребительской кооперации в частности.

БТЭУ ПК осуществляет экспорт образовательных услуг. Сегодня в университете обучаются студенты из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Татьяна Грабовская:

За последние пять лет нашими учреждениями выпущено порядка 12 тысяч молодых специалистов. Из них около 2 500 ушли работать в организации системы потребительской кооперации. Мы постоянно занимаемся мониторингом вопроса закрепляемости молодых специалистов в организациях системы. На сегодня закрепляемость составляет порядка 80 %.