Новости Беларуси. Продолжается республиканская акция, посвященная Дню Конституции. К слову, в этом году отмечается 20-летие главного документа страны. 12 марта в Конституционном Суде 14-летним талантливым юношам и девушкам вручили первые в их жизни паспорта. Дата выбрана не случайно. Ежегодно с 10 по 15 марта представители законодательной и исполнительной власти, почетные граждане, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают юношам и девушкам главный документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:

Акция, которая сегодня проводится в канун юбилея Конституции по всей стране, она глубоко символична, растет новое поколение, которое будет жить по нашему основному закону нашей страны и вносить свой достойный вклад в достижения тех конституционных целей, которые заложены в нашей Конституции.

Игорь Бузовский, первый секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

На обложке размещаем слова гимна Республики Беларусь для того, чтобы у молодого человека на груди, когда он носит паспорт, ко всему прочему, был текст гимна для того, чтобы можно было исполнить на знаковых мероприятиях.