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В радиотехническом колледже Минска будут изучать микро- и наноэлектронные технологии и системы

12 марта 2014 18:21
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Новости Беларуси. Нет предела совершенству. Новую специальность откроют в радиотехническом колледже в 2014 году. Об этом рассказали 12 марта на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Карпенко со студентами и преподавателями.

Теперь в вузе будут изучать микро- и наноэлектронные технологии и системы. На многих столичных предприятиях специалисты такого профиля очень востребованы.  Примечательно, что работодатели уже отправили в колледж свои заявки. Выпускников новой специальности готовы принять на пять лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Сергей Анкуда, ректор УО «Минский государственный высший радиотехнический колледж»:
Студентов интересует вероятность роста стипендий, вероятность выделения средств на общежития, на устройство нашего колледжа, на благоустройство, на другие мероприятия. Сотрудников интересуют также вопросы социальной жизни.

# общество # Государственная политика в области образования # Сергей Анкуда

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