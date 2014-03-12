В радиотехническом колледже Минска будут изучать микро- и наноэлектронные технологии и системы

Новости Беларуси. Нет предела совершенству. Новую специальность откроют в радиотехническом колледже в 2014 году. Об этом рассказали 12 марта на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Карпенко со студентами и преподавателями.

Теперь в вузе будут изучать микро- и наноэлектронные технологии и системы. На многих столичных предприятиях специалисты такого профиля очень востребованы. Примечательно, что работодатели уже отправили в колледж свои заявки. Выпускников новой специальности готовы принять на пять лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Анкуда, ректор УО «Минский государственный высший радиотехнический колледж»:

Студентов интересует вероятность роста стипендий, вероятность выделения средств на общежития, на устройство нашего колледжа, на благоустройство, на другие мероприятия. Сотрудников интересуют также вопросы социальной жизни.