12 марта в Центральном детском парке имени Горького прошла акция <Молодежь Беларуси в будущее с добротой и надеждой>
Цель акции - призвать молодых людей принять активное участие в президентских выборах, которые пройдут 19 марта. Официальная часть акции завершилась торжественным возложением цветов к вечному огню. А праздник продолжился выступлениями студентов самых разных учебных заведений. Спортивные состязания привлекли, пожалуй, не меньший интерес посетителей парка, чем концертная площадка. А холодная погода этому только способствовала.