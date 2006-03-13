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12 марта в Центральном детском парке имени Горького прошла акция <Молодежь Беларуси в будущее с добротой и надеждой>

13 марта 2006 13:40
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Цель акции - призвать молодых людей принять активное участие в президентских выборах, которые пройдут 19 марта. Официальная часть акции завершилась торжественным возложением цветов к вечному огню. А праздник продолжился выступлениями студентов самых разных учебных заведений. Спортивные состязания привлекли, пожалуй, не меньший интерес посетителей парка, чем концертная площадка. А холодная погода этому только способствовала.
# общество

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