Самая массовая общественная организация - Федерация профсоюзов - провела в Ратомке спортивный праздник

Вот уже два дня его участники, - а это около двухсот человек , - соревнуются в лыжных гонках, играют в бильярд и шашки. И, похоже, такие активные выходные по душе все большему числу работников ФПБ. Директор спортивного клуба Федерации Профсоюзов Беларуси Леонид Абрамович заметил, что после того, как было объявлено о соревнованиях, все работники проявляли максимальный интерес, тренировались, просили помощи, советов. На этот год профсоюзы запланировали около семидесяти республиканских соревнований по различным видам спорта. Ожидается, что в них примут участие более ста тысяч членов ФПБ. Не отстает от взрослых и подрастающее поколение. В республике действуют 174 спортивные школы, где занимается 65 тысяч детей. Само собой, появление новых спортивных баз не только оправданно, но и необходимо. Каждый отраслевой профсоюз еженедельно проводит свои спортивные праздники. А эти лыжные гонки в середине марта стали своеобразным завершением зимнего сезона.