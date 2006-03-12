В Минске прошел благотворительный ужин, организованный Международным женским клубом, который объединяет супруг послов иностранных государств

Чтобы выручить побольше, дамы VIP-статуса сами бойко торговали лотерейными билетами. Один билетик шел за 5 долларов, 4 евро или 11 тысяч белорусских рублей. Все собранные средства пойдут на покупку приборов, измеряющих уровень цезия в пище. Президент Минского международного женского клуба супруга посла Армении Нина Арутюнян рассказывает: <Здание для благотворительного ужина безвозмездно предоставил немецкий центр, изысканные яства собственноручно приготовили и принесли жены послов, продемонстрировав тем самым и свои кулинарные таланты. В статус жены посла подобные обязанности не входят. Однако, члены Международного женского клуба считают, что благотворительность - самое важное сегодня направление>. По мнению жен дипломатов, жители загрязненных после взрыва на Чернобыльской АЭС областей Беларуси продолжают питаться экологически небезопасными продуктами.